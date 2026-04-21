İzmir’de hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ediyor. Hava sıcaklıkları yüksek seyretmeye devam ederken, İZSU Genel Müdürlüğü'nden ise dikkat çeken bir uyarı geldi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından önemli bir açıklama yapılırken, İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Değerlendirmeler, İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine dayandırıldı. Değerlendirmeler sonucunda; Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Menemen ve Foça ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

Saat aralığı da belli oldu!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre yağışların 22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 14.00’ten itibaren başlayacağı belirtildi. 23 Nisan Perşembe günü saat 03.00’e kadar etkisini devam ettireceği de ifade edildi.

Kısa sürede yoğun miktarda yağış düşecek olması sebebiyle de su birikintileri ve taşkın riskinin artabileceğine vurgu yapıldı.

Sel ve yıldırım riski!

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte çeşitli uyarılar da beraberinde geldi. Yapılan uyarılarda; sel ve su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar konusuna dikkat çekildi.

Vatandaşlara uyarı!

Yetkililer tarafından vatandaşlara özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde dikkatli olmaları gerektiği konusunda ek bir uyarı daha yapıldı. Açık alanlarda bulunulmaması, su baskını riski olan bölgelerden uzak durulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekildi.

İZSU tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Hemşehrilerimiz,

İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere göre; 22.04.2026 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kentimizin kuzey ilçelerinde (Bergama, Dikili, Kınık, Aliağa, Menemen, Foça) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklenmektedir.

Gelen veriler doğrultusunda 22.04.2026 Çarşamba saat 14:00 ile 23.04.2026 Perşembe saat 03:00 arasında kuvvetli yağışların etkili olması öngörülmektedir.

Beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Lütfen can ve mal güvenliğiniz için gerekli tedbirleri alınız, sel ve su baskını riskine karşı duyarlı olunuz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.