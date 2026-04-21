Karşıyaka Spor Kulübü, son dönemde olduğu gibi ekonomik anlamda kritik bir dönemeç yaşamaya devam ediyor. Bu kritik eşikte ise kulübün önemli bir destekle ayağa kalktığı öğrenildi. Basketbol Süper Ligi’nde Bahçeşehir karşılaşması öncesinde oyuncu ödemelerinde sıkıntı meydana gelirken bu sıkıntı ise, Folkart’ın sağladığı nakit katkı desteğiyle giderilmiş oldu.

5 milyon TL’lik finansal destek sayesinde sorunların büyük bir kısmı çözüldü. Bu destek ise doğrudan oyuncu maaşlarının ödenmesinde kullanıldı.

Folkart’tan bir de prim desteği!

Folkart cephesinden bir de performansa dayalı ek teşvikler geldi. Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak tarafından, Bahçeşehir karşılaşmasındaki galibiyet için 30 bin dolarlık prim hamlesi geldi. Folkart cephesinden yapılan açıklamada, sezonun geri kalan kısmı için de teşvik primlerinin devam edeceği kaydedildi. Takımın ligde kalırsa da primler devam edecek. Takım ligde kaldığı halde, 100 bin dolarlık ek başarı primi sözü de Folkart tarafından verildi.