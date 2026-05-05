Son Mühür / Atakan Başpehlivan Göztepe Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Süper Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik etmesinin ardından çeşitli tribün gruplarının sosyal medya üzerinden kendilerine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

"Söz konusu paylaşımı kaldırdık"

Taraftarların hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, söz konusu paylaşımı kaldırdıklarını aktaran kulüp yönetimi, "Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici gücüne olan inancımız doğrultusunda bugüne kadar tüm kulüplerin başarılarını ve şampiyonluklarını saygıyla karşıladık ve kutladık. Bu anlayışla Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesini de tebrik ettik.

Ancak kulübümüz tarafından yapılan bu tebrik paylaşımının, amacı dışında farklı yönlere çekilerek konunun muhatabı olmayan taraftarlarımızın hedef alınmasına neden olduğunu üzülerek gözlemledik. Taraftarımızın hassasiyetini de göz önünde bulundurarak söz konusu paylaşımın kaldırılmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

"Sporun birleştirici yönüne inanıyoruz"

Son olarak, sporun birleştirici yönüne vurgu yapan Göztepe Spor Kulübü, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe Spor Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhuna olan inancımızı korurken her zaman camiamızın değerlerini ve hassasiyetlerini ön planda tutmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Önümüzde, Gaziantep FK ile oynayacağımız, kulüp tarihimiz açısından önemli maçlardan birinde her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu doğrultuda, tüm camiamızın omuz omuza, tek yürek halinde takımımızın yanında olacağına inancımız tamdır.