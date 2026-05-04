İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çoraklar Mahallesi 5000. Sokak üzerinde bulunan bir metal fabrikası, bugün kan donduran bir iş kazasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, fabrikadaki mesaisi sırasında üretim yapan 29 yaşındaki Azad Öztürk, bir makineden koparak hızla fırlayan metal parçasının göğsüne çarpması sonucu yere yığıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olayın hemen ardından fabrika çalışanlarının durumu bildirmesiyle bölgeye süratle jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ağır yaralanan genç işçi, olay yerinde yapılan kritik ilk müdahalenin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak burada doktorların verdiği yoğun çaba, talihsiz genci hayatta tutmaya yetmedi; Öztürk yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Soruşturma başlatıldı

Hayatını kaybeden genç işçinin evli olduğu ve 2 evladının bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, fabrikada yaşanan bu trajik olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatırken, ihmal olup olmadığına dair incelemeler sürdürülüyor.