Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde Göztepe, OGM Ormanspor'u dört uzatmaya giden maçın sonunda 121-119 yenerek yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu serinin ardından yarı finalde Bandırma Parmos Bordo BK ile karşılaşacak. Genel Menajer Onur Aksoy, maçın ardından takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Taraftar desteğinin önemi

Aksoy, Ormanspor ile oynanan mücadelenin tüm basketbolseverlerin dikkatini çektiğini ve lig tarihine geçebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Takımın ligdeki ilk sezonu olmasına rağmen pes etmediğini ve Göztepe armasına yakışır bir mücadele ortaya koyduğunu ifade etti. Ayrıca, son maçtaki taraftar desteğinin kritik bir rol oynadığını dile getirdi.

Kulüp Başkanı Mehmet Sepil'in maddi ve manevi desteklerine de değinen Aksoy, şampiyonluk için özel bir prim taahhüdünde bulunulduğunu açıkladı. Göztepe, hafta boyunca antrenmanlarını sürdürerek cuma günü Bandırma'ya geçecek ve kampa girecek.

İzmir'de basketbol potansiyeli güçlü

Göztepe'nin nihai hedefi ise Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak. Aksoy, Süper Lig'de Göztepe-Karşıyaka rekabetini yeniden yaşamak istediklerini belirtti. Bu buluşmanın Karşıyaka'nın ligden düşmesiyle değil, kendi başarılarıyla Süper Lig'e yükselmeleriyle gerçekleşmesini arzuladıklarını vurgulayarak, İzmir'in basketbol potansiyeline dikkat çekti.