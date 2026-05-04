Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, bu sezon gösterdiği performansla 52 puana ulaşarak beşinci sırada yer alıyor ve Avrupa kupaları hedefini sürdürüyor. Özellikle deplasman maçlarındaki istikrarıyla öne çıkan sarı-kırmızılı ekip, istatistiklerini önemli ölçüde geliştirdi.

Kalesinde 34 gol görmüştü

Geçtiğimiz sezon dış sahada oynadığı 18 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Göztepe, ligi bu alanda 13. sırada tamamlamıştı. O dönem rakip fileleri 23 kez havalandıran İzmir temsilcisi, kalesinde 34 gol görerek -11 averajla sezonu kapatmıştı.

24 puana ulaştı

Bu sezon ise Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde tamamen farklı bir tablo ortaya çıktı. Göztepe, deplasmanda henüz bir maçı eksik olmasına rağmen 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde ederek 24 puana ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla dış saha puanı anlamında şimdiden geçen sezonki performansını geçti.

Göztepe, ligin son haftasında oynanacak Samsunspor deplasmanından 3 puanla ayrılması halinde dış saha puanını 27'ye yükseltecek. Savunma ve hücumdaki artan verimlilikle birlikte takım, sezonu güçlü bir deplasman grafiğiyle tamamlamaya hazırlanıyor.

