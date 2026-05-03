Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanında 3-1 yenildi. Chobani Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, mağlubiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

"Avantajımızı Göztepe'ye verdik"

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Nuri Şahin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu tarz maçlarda anları çok iyi oynamanız gerekiyor. O anlarda bugün yanlış kararlar verdik. Kaptırdığımız toplarda 3 gol yedik. Elimizde olan çok büyük avantajı Göztepe'ye vermiş olduk. Kalan haftalarda şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Haftaya çok zor bir maçımız var. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."

Puanları bölüştüler

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken, Trabzonspor’un golünü uzatma dakikalarında Umut Nayır kaydetti; Göztepe’nin sayısı ise ilk yarıda Juan’dan geldi. Bu sonucun ardından puanını 66’ya yükselten Trabzonspor üçüncülüğü garantilerken, Göztepe 52 puanla beşinci sırada kaldı. Ligin 33. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak, Göztepe ise sahasında Gaziantep FK’yı konuk edecek.