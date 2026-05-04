Son Mühür - İzmir temsilcisi, bu zorlu eşleşme için rotasını başkent Ankara’ya çevirdi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu kritik randevu, Göztepe’nin Türkiye finalleri yolundaki en önemli duraklarından biri olacak.

Göztepe-Çorum FK maçı ne zaman?

Göztepe U17 takımı ile Çorum FK arasındaki bu dev mücadele, 7 Mayıs Perşembe günü saat 13.00’te Gölbaşı Mogan 2 Nolu Sahası’nda başlayacak. Genç Göztepeliler için bu maçta hata payı bulunmuyor. Statü gereği: Mücadelenin normal süresi beraberlikle sonuçlanırsa, uzatma devrelerine gidilmeden doğrudan seri penaltı atışlarına geçilecek. Kazanan taraf, adını bir üst tur olan 5. tur maçlarına yazdıracak.

Ankara’daki 16 takımlı bu zorlu maratonda ilk engeli aşan 8 ekip, 5. turda karşı karşıya gelecek. 5. tur müsabakalarını kazanan 4 takım, doğrudan İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Finalleri’ne gitme hakkı kazanacak.

Sarı-kırmızılı camia için en büyük motivasyon kaynağı ise finallerin Göztepe’nin evi olan İzmir’de yapılacak olması. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın doğrudan katılacağı bu elit final grubunda yer almak isteyen Göztepe U17 takımı, Ankara’dan zaferle dönerek hem şehre hem de taraftarına büyük bir gurur yaşatmayı hedefliyor.