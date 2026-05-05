Sahil kenarında deniz manzaralı bir sofra mı, yeşillikler içinde köy kahvaltısı mı, üçüncü nesil kahve eşliğinde modern bir tabak mı; tercih size kalmış. Hangi mekan neyle öne çıkıyor?

İzmir'in en iyi kahvaltı mekanları arasında kim var?

İzmir'in en iyi kahvaltı mekanları sıralamasında Tuzu Biberi yıllardır listenin başında. 2009'da Bostanlı'da açılan ilk şubeyi bugün on bir farklı şube takip ediyor. Klasik Türk serpme kahvaltısı, çıtır pişi, menemen ve gevrek menünün vazgeçilmezleri. Karşıyaka sahilindeki şube özellikle hafta sonu kalabalığıyla biliniyor.

Moresi Kordon, sahilde deniz manzaralı kahvaltı arayanların adresi. Atatürk Caddesi üzerindeki mekan, sınırsız serpme kahvaltısıyla öne çıkıyor. Magro yine 1. Kordon'da, geleneksel serpme menüye kuymak da ekleyen bir başka popüler nokta. Alsancak'taki Dostlar Fırını ise kahvaltıyı yan tarafa itip boyozun en iyisini sunan köklü bir adres; 1983'ten beri aynı yerde hizmet veriyor.

Bostanlı ve Karşıyaka tarafının yıldızları

Bostanlı, kahvaltı kültürünün İzmir'deki yeni odağı. Mori Kahvaltı, 2015'ten beri Girit mutfağı esintileriyle dikkat çekiyor; portakallı fesleğenli tereyağı, çifte kavrulmuş çökelek menüde özel yer tutuyor. Filozof Kahvaltı kütüphane konseptiyle ayrışıyor, kitap kokusu eşliğinde uzun bir kahvaltı sözü veriyor.

Proof Breakfast pancake ve french toast tarafına ağırlık veren modern bir adres. Neuf, kruvasan sandviç ve ekmek üstü çırpılmış yumurta gibi tabaklarla genç müşteri kitlesini topluyor. Karadeniz mutfağı sevenler için Fafuly de kuymak ve kavurmalı yumurta sunuyor.

Urla, Çeşme ve şehir dışı seçenekler

Şehir dışına çıkmak isteyenler için Urla Kadıköy Kahvaltı çok iyi bir alternatif; Çeşme yolu üzerindeki mekan yeşillikler içinde sınırsız çay servisiyle biliniyor. Tereci Yöresel Bakkal, Mavişehir'deki konseptiyle "kendi tabağını kendin kur" mantığını yerleştirmiş bir adres.

Alaçatı'nın Dedemin Çiftliği 1923, tarihi bir çiftlik ortamında yaz sezonuna özel hizmet veriyor. Foça'daki Ağaçlı Ev, Tire'deki Dutlu Bahçe ve Sığacık Çamlık'taki Teos Park, doğa içinde otantik bir köy kahvaltısı için en iyi seçenekler. Fransız esintisi arayanlar Léone Patisserie'yi, İtalyan tarzı ekmek arası sevenler I'm Bread ve Un Posto'yu deneyebilir. İzmir'in kahvaltı haritası bir hayli geniş yani; her semtin kendi favorisi var.