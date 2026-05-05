Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan meclis toplantının birinci birleşimi Belediye Başkanı Görkem Duman iradesinde gerçekleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürü Ramazan Ergün’ün vefatı sebebiyle meclis üyeleri siyah giydi.

Mecliste yas

Belediye Başkanı Duman, meclis oturumu açılışında, “Bugün sabah gözlerimizi açtığımızda Park Bahçeler Müdürümüz Ramazan Ergün’ün vefat haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Bugün dilek temennileri Perşembe günü ikinci oturumda değerlendirmek üzere karar aldık. Bende meclisteki konuşmamı Perşembe gününe bırakıyorum” dedi.

Diyanet’e 25 yıllık tahsis

Kuruçeşme Mahallesi 20230 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Belediyemize ait olan 23,00metrekarelik kısmının ‘‘cami ve müştemilatı’’ olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, Buca İlçe Müftülüğü adına 25 yıllığına tahsis edilmesine yönelik önerge kabul edildi.

24 taşınmaz gündemde

Meclis oturumuna SGK’ya olan borçlar nedeniyle belediyeye ait ve çoğu tarım vasfındaki 24 taşınmazın satışı gündeme geldi. Mülkiyeti Buca Belediyesi’ne ait olan ve sermayesinin %100’ü belediyeye ait olan Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.’nin SGK’ya olan borçlarına karşılık, SGK tarafından satılması ve satıştan elde edilecek gelirlerin ise hem belediyenin hem de şirketin SGK borçlarına karşılık verilmesi bekleniyor. Önerge Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

‘K’ planları 5 yıldan 10 yıla uzatılsın önerisi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.03.2021 tarih ve 05.196 sayılı kararı doğrultusunda; ilçemiz sınırları içerisinde, koordinatlı kroki ve koordinat listesi ile sınırları belirlenen “Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlar (K)” kapsamında, 30.12.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında 7269 sayılı Kanun uyarınca ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 01.01.1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılar Hakkında Yönetmelik” öncesinde ruhsat alarak yapılmış yapılar veya 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak belirlenen yapıların dönüşümüne ilişkin önemli bir süre uzatımı gündeme aldı.

Mevcut düzenlemeye göre 2026’da sona erecek olan yeniden yapı ruhsatı süresinin, 5 yıldan 10 yıla çıkarılması için plan notu değişikliği önerildi. İlgili önerge komisyonlara sevk edildi.

Kırsala destek önergesi

AK Parti Meclis Üyesi Murat Polat, “İlçemize köy ürünleri satış noktaları kurulması ve Buca’ya has üretilen geleneksel ürünlerin doğrudan tüketicilerle aracısız satış yapılması amaçlanmalıdır” şeklinde soru önergesi verdi. Önergesi komisyonlara sevk edildi.