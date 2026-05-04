Trendyol Süper Lig’de Avrupa iddiasını sürdüren Göztepe, Trabzonspor deplasmanında 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. RAMS Başakşehir’in Fenerbahçe’ye mağlup olmasıyla 5'inci sıraya yükselen İzmir ekibi, son haftalardaki uzatma dakikası şanssızlıklarıyla dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarına katılma yolundaki kritik dönemeçte tam üç maçta uzatmalarda puan kaybetti.

Alanya ve Kocaeli'de de benzer senaryo

Sezonun kırılma anlarından biri olarak görülen Gürsel Aksel Stadı'ndaki Corendon Alanyaspor karşılaşması, 2-1 Göztepe üstünlüğüyle devam ederken 90+9. dakikada İbrahim’in golüyle 2-2 sona erdi.

Kocaelispor deplasmanında ise henüz 3. dakikada Janderson ile öne geçen Göztepe, rakibin 77'nci dakikada 10 kişi kalmasıyla avantajı eline geçirdi. Fakat 90+5. dakikada kazanılan penaltıyı Serdar Dursun gole çevirdi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle noktalandı.

Trabzon'da da değişen bir şey olmadı

Son olarak Trabzonspor deplasmanında sahne alan Göztepe, Juan'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipten Mustafa Eskihellaç 42. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sayısal avantaja rağmen, 90+3. dakikada eski Göztepeli Umut Nayir'in kaydettiği gol İzmir temsilcisini galibiyetten etti.

Avrupa için kritik iki maç

Yaşanan bu kayıplarla birlikte toplam 6 puanı son saniyelerde elinden kaçıran Göztepe, iddiasını koruyor. Kalan haftalarda Gaziantep FK ve Samsunspor (D) maçlarına odaklanan sarı-kırmızılılar, 5'inci sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Avrupa kupası bileti için ise Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk 4'teki takımlardan birinin (Trabzonspor veya Beşiktaş) kazanması bekleniyor.

