Trendyol Süper Lig’de kalma mücadelesi veren ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gaziantep FK, ligin 33. haftasında oynayacağı kritik Göztepe maçı için kollarını sıvadı. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu İzmir deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek nefes almak istiyor.

Radoi'dan Göztepe taktiği

Teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcuların, antrenman boyunca hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren antrenman programında taktiksel detaylar ön plana çıktı. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, oyuncuların koordinasyonunu artırmaya yönelik pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda gerçekleştirilen ve kıran kırana geçen çift kale maçla taktik provası yapıldı. Radoi’nin, çift kale maç sırasında sık sık oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulunduğu ve savunma disiplini üzerinde durduğu öğrenildi.

Göztepe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 33. hafta müsabakası kapsamında 9 Mayıs Cumartesi günü Göztepe’nin konuğu olacak. Saati henüz belli olmayan karşılaşma İzmir’de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.