Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in gastronomi merkezi Urla’nın dünyaca ünlü organizasyonu Uluslararası Urla Enginar Festivali 12’inci kez kapılarını açtı. 1-3 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açarak kenti bir kez daha sanat ve lezzetle buluşturdu.

Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, yapılan festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uslucan, organizasyonda dışarıdan gelen satıcılara ‘akrabam’ adı altında yetkililerin izin verdiği öne sürdü. Uslucan, bu durumun yerel üreticiyi olumsuz etkilediğini, yerel ürünlerin fiyatlarında dengesizlik yarattığını ifade etti.

“Urla’da arazilere villa diktiğimiz için ekim alanları azalıyor”

Ekim alanlarına yapılan imarları eleştiren Uslucan, “Festivaller yapılan bölgesini her zaman iyi etkiler. Üreticiyi de satıcı da memnun kalır. Ancak bu sene hava muhalefetine yenildik. Sonuncu gün istediğimiz gibi geçmesi. Festivalin ilk iki günü iyi geçti. Festivale başladığımız yıldan bugüne her yıl festivalimiz gelişti. Ancak Urla’da arazilere villa diktiğimiz için ekim alanlarımız her geçen gün daralıyor” diye konuştu.

“Yetkililer akraba yakınlığını kullanarak, bazı kişilere tezgah verdi”

Uslucan, “Üreticiler her sene daha iyisi olması için ellerinden geleni yapıyor. Ama dışardan geleni engelleyemiyoruz. Festivallerde mutlaka dışarıdan satılması için enginar geliyor. Bir türlü engelleyemiyoruz. Bütün çabamıza rağmen, üstelik festivalden önce 2 kişi zabıta, 4 kişi de odamızdan olmak üzere 6 kişilik heyetle tarlalarımızı gezdik. Üreticilerimize tezgah verdik. Buna rağmen yetkililer akraba yakınlığını kullanarak, bazı kişilere tezgah verdi. O kişiler de dışarıdan enginar getirdi ve sattı. Urla’nın enginarı dışında mal satıldı. O da bizi üzüyor. Dışarıdan gelen ürünler fiyatları etkiliyor, düşmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

“Kimisi şov yaptı, kimisi ürünleri bitirdi”

Enginar fiyatları hakkında değerlendirme yapan Uslucan, ““En iyi enginar 40 TL’ye satıldı. Kimisi şov yaptı, kimisi de elindeki ürünlerini bitirdi” dedi.