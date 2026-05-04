Son Mühür / Atakan Başpehlivan Konak Belediyesi Mayıs ayı olağan birinci oturumu Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun öncülüğünde gerçekleşti. AK Parti ve CHP’li meclis üyelerinin karşılıklı polemiklerine sahne olan meclis önemli tartışmalara sahne oldu.

İlhan Önen: Vatandaş bizden çözüm bekliyor

Belediye meclisinde görüşülerek ihtisas komisyonlarına havale edilen önergelerin görüşme sürelerinin 5393 sayılı Belediye kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilmiş olması ile ilgili komisyon raporuyla ilgili konuşan AK Partili Meclis Üyesi İlhan Önen, “Bu artık kabul edilebilir bir durum değil, bu durumun çalışmaması demektir, hizmetin gecikmesi demektir. Komisyon sadece görüş bildirir bağlayıcı kararı meclis söyler, vatandaş bizden çözüm bekliyor.” diye konuştu.

İsmail Özen: Mahalle muhtarlarına yapılacak yardımlar beş yıldır bekliyor

Aynı şekilde bekleyen komisyon raporları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve mahalle muhtarlarına yapılacak yardımların beş yıldır beklediğini savunan AK Parti Grup Başkanvekili İsmail Özen, “Aynı şekilde mahalle muhtarlarına yapılacak yardımlar beş yıldır bekliyor, bu konuyla ilgili bir karar verilsin ki mecliste artık önüne bakabilsin.” dedi.

“Aklımızla alay ediliyor”

Konak Belediyesi’nin 2026 yılı ücret tarifesinin değişikliği ile ilgili konuşan AK Partili İlhan Önen, ‘Aklımızla alay ediyorlar’ diyerek, “Aklımızla alay ediliyor. Bırakın artık bu kelime oyunlarını burada 28 kalemin, 26’sında hiçbir değişiklik yok. Ondan sonra burada ücret tarifesini değiştirdik diye açıklama yapıyorsunuz biz bunu kabul etmiyoruz. Vatandaş, sene sonuna kadar bu ücreti ödesin üç ayda bir fiyat tarifesini değiştirir hale geldik.” şeklinde konuştu.

“Kimse laf cambazlığı yapmıyor”

AK Partili Önen’e yanıt veren ve kimsenin laf cambazlığı yapmadığını savunan CHP’li meclis üyesi Kazım Umdular, “Laf cambazlığı yapan kimse yok, kimse bir şeyleri gizlemeye çalışmıyor ama şunun da bilinmesini isteriz bunun nedeni diğer belediyelerde yapılan çalışmaların izlenmesi ve uyum sağlanmasına yöneliktir. Bu noktada tespit edilen iki kalemde indirim yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.