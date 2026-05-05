İzmir'de yer alan yüzlerce okulun kantini ve toplu yemek alanları, bundan böyle sadece Sağlık Bakanlığının vizesinden geçmiş ve ambalajına 'okul gıdası' sembolünü ekletmeyi başarmış ürünleri barındırabilecek.

İzmir Okullarında Zararlı Abur Cuburlar Tamamen Yasak

Yeni mevzuatın temel felsefesi, çocukların büyüme sürecini olumsuz etkileyen, yüksek yağlı ve bol şekerli tehlikeli besinlerin eğitim ortamlarından izole edilmesine dayanıyor. İzmir genelindeki eğitim yuvalarında, istenilen sağlık parametrelerini sağlayamayan ve belirlenen logoyu taşımayan hiçbir gıda maddesinin ticaretine kesinlikle tolerans gösterilmeyecek. Bu hamleyle beraber, çocukların obezite tehdidinden uzak, tamamen kontrollü ve sağlıklı gıdalara yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Paketlerdeki Renkli İkazlarla Bilinçli Tüketim

Kanun teklifi sadece kantinleri değil, tüm market raflarını etkileyecek bir etiketleme reformu içeriyor. İzmirli tüketiciler, satın alacakları herhangi bir paketli gıdanın ne kadar toplam yağ ve nişasta bazlı şeker barındırdığını, ambalajın ön yüzüne yerleştirilecek çarpıcı renkli uyarılar sayesinde anında fark edebilecek. Toplumsal farkındalığı artırmayı planlayan bu sistem, ne yediğini bilmek isteyen her vatandaş için büyük bir şeffaflık sağlayacak.

Un Standartlarını Bozanlara 500 Bin Liralık Yaptırım

Soframızın baş tacı olan ekmeğin üretim aşamaları da yeni yasanın katı kurallarıyla tanışıyor. İçeriğindeki tam buğday payı yüzde kırkın altına düşen ekmeklik unları piyasaya süren firmalar, bu ürünleri mutlaka mineral ve vitamin takviyesiyle zenginleştirmek mecburiyetinde kalacak. İzmir'de bu kanuni zenginleştirmeyi yapmayan üreticiler 500 bin Türk Lirası gibi sarsıcı bir idari cezayla karşılaşacak. Uyarı etiketlerini basmayan işletmelere 200 bin Türk Lirası ceza yazılırken, uygunsuz tüm gıdalara kamu adına el konulacak. Sağlık Bakanlığının su güvenliği denetimleri de genişliyor; sularında kusur bulunan ve bunu bir yıl zarfında yineleyen firmalar çok daha katı cezalarla boğuşacak. 2019'dan bu yana beklenen logolu sistem, bu yasayla İzmir'de kalıcı bir koruma kalkanı oluşturacak.