Günün yoğun saatlerinde ticari araç bulamayan, kısa mesafe gideceği için yasal sürücüler tarafından araca alınmayan İzmirliler, çareyi internetin karanlık dehlizlerinde aramaya başladı. Yasal boşluklardan faydalanan ve hiçbir resmi yetki belgesi olmayan şahıslar, kendi adlarına kurdukları web siteleri üzerinden açıktan açığa yolcu taşımacılığı pazarlıyor. İzmirlilerin yaşadığı ulaşım stresi, bu kayıt dışı sistemin hızla büyümesine ve esnafın tepkisinin çığ gibi büyümesine zemin hazırlıyor.

Web Sitelerinde İddialı Reklamlar ve Fiyat Farkı

Sanal dünyada müşteri kovalayan bu organizasyonlar, kendilerini meşru birer firma gibi göstermekten çekinmiyor. Açtıkları sitelerde "Güler yüzlü hizmet, ekonomik ulaşım" gibi klasikleşmiş ama etkili sloganlar kullanıyorlar. Hatta rekabeti o kadar abartıyorlar ki, "Fiyatlarımızı görmeden yola çıkmayın" diyerek doğrudan resmi esnafı hedef alıyorlar. Bu cesaretin arkasında yatan temel etken ise devasa fiyat uçurumu. Yasal bir ticari aracın kilometre başına alması gereken yasal rakam 43,56 Türk Lirası iken, devlete hiçbir ödeme yapmayan, vergi kaçıran korsan araçlar aynı hizmeti 25 Türk Lirası bandında sunuyor. Kullanılan rota ve ekstra ücretli geçişlere göre fiyatı keyfi olarak belirleyen bu kişiler, yasal esnafın sırtından haksız kazanç elde ediyor.

İzmir Yollarında 100 Bin Liralık Ceza Tehlikesi

• İzmir emniyeti, 2026 yılındaki daha sert yasalarla kayıt dışı yolcu taşımacılığına karşı sıkı denetimler uyguluyor.

• Yolcu taşıma yetkisi olmayan sürücülere 100.000 TL’ye kadar idari para cezası kesiliyor.

• Araçlar 60 gün boyunca yediemin otoparkına bağlanarak faaliyetleri durduruluyor.

• Yolcular, ucuz ulaşım umuduyla bu araçlara bindikleri için yakalandıklarında kişi başı ortalama 3.870 TL ceza ödüyor.

• Aynı suçun birden fazla kez işlenmesi durumunda cezalar katlanarak artıyor ve ciddi mali yıkımlara neden oluyor.