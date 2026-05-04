Son Mühür / Selda Meşe - Bayraklı Belediyesi’nin Mayıs Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı İrfan Önal iradesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü. Önerge olarak gelen 2025 yılı mali yılı kesin hesabının, 2. birleşimde görüşülmesine ve komisyonlarda değerlendirilmesine meclis üyeleri tarafından karar verildi.

Diğer hissedarlara satış

Turan Mahallesi, 36934 ada, 15 parseldeki (16 m²), Bayraklı Mahallesi, 31558 ada, 7 parseldeki (1,92m²), Mansuroğlu Mahallesi, 23 ada, 321 parseldeki (41,15m²) belediye ait hisselerin, parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının yapılması hakkında önerge geldi. Meclis üyelerinin değerlendirmesine sunulan önerge oy çokluğu ile ilgili komisyonlara sevk edildi.

İzBB Meclisi’nde yaşanan arbedeye değinen AK Parti Meclis Üyesi Dilek Özkan Şimşek, “Biz İzBB’nin Nisan ayı meclis toplantısına gittik. Orada yaşanan tartışma Gizem Akyüz Duman arkadaşımızın konuşmasına karşı başladı. Biz kadın meclis üyeleri olarak, meclise gittik ama bize daha sakin bir davranış gösterilse, bizlerde mutlaka düşüncemizi belirtirdik” diye konuştu.

Önal: İzBB Meclisi’ndeki yaşananlar tekrar tekrarlanmasın

Başkan Önal, “Orada istenmeyen durumlar oluştu. Oradaki o durumun yaşanmasını hiç kimse tasvip etmez ve istemez. Oradaki durumun bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz” dedi.

Önal: Bugüne kadar verdiğim sözleri tuttum

Daha sonra Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal sözlerine şöyle devam etti: "Hayatını kaybeden öğrencilere ve öğretmene Allah'tan rahmet diliyorum. Temennimiz tekrar yaşanmamasıdır. Başta velilerimizden başlayarak kendi çocuklarımızın arkadaşlarıyla ilgili söylediklerini dikkate alarak bazı şeylerin önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkes üstüne düşeni yapacak. Burası Bayraklı Belediyesi Meclisi. Mümkün mertebe bizi ilgilendirmeyen konulara ne bizlerin ne de sizlerin dâhil olmasını istemiyorum. Kentimizle ilgili, mahallemizle ilgili eleştirileri kabul ediyoruz. Meclis üyelerimin her birinin niyetinin temiz olduğuna inanıyorum. Doğal gazla ilgili Bayraklı'da yaklaşık 300 km hat ihtiyacı var. Talep eden her mahallede muhtarla gittim. Bugüne kadar verdiğim sözleri tuttum. İnsanız nihayetinde. Bütün esnaf tekrarlı şekilde yolların köstebekliğini söyledi. Buradaki bütün kazıların sebebi İzmirgaz. Bayraklı'nın ihtiyacı var, hem yap diyorsunuz hem sitem ediyorsunuz. Onlar yaptıkları işten devletten para alıyorlar, minnet edecek bir durum yok. Vergilerle oluşan bütçeden para alınıp asfalt yapılıyor. İzmirgaz'dan ricamız oldu. Biz kazacağız, bari yarı yarıya karşılayalım dedik; para gelmedi. Sitemim vicdanlı olan herkese. Burada AKP, MHP, CHP ayrımı yok. Milletin parası bu para. Pazaryerlerinde işgallerle ilgili zabıta müdürmüz denetimleri artıracak." dedi.

"Kendi ailemle, çocuklarımla tehdit edildim"

Belediyelerde bulunan bankamatik çalışan konusuna değinen Önal, "Bankamatikle ilgili herkesin ayrı bir çalışma yöntemi vardır. Ben başkan olunca ilk talimatım bu oldu. İşe gelmeyen kimseyi burada barındırmayacağım dedi. Çalışmayan, işe gelemeyen kim olursa olsun çalıştırmayacağım dedim ve geldiğimden beri 50'den fazla kişiyi işten çıkarttım. Yaklaşık 2 bin çalışanı olan belediyede ben herkesin çalışıp çalışmadığını tespit edemem. Çalışmayan kadar da çalışmayanı görüp bildirmeyen de kabahatlidir. Geldiğimden beri bu yanlışları düzeltmek için bir yılı aşkın süredir çokça tehdit aldım. Kendi ailemle, çocuklarımla tehdit edildim. Birilerinin imtiyazı elinden alınıyor diye ben bu tehditlere maruz kaldım. Kendi emeği üzerinden değerlendireceğim. Ben kimsenin hakkını yemedim, yememeye de çalışacağım. Ben bu belediyede kimseyi kayırmadım."

"Altınyol üzerinden bir üst geçit olarak çalışmalar yapılıyor"

Altınyol ve Orman yolu ile ilgili konuşan Önal, "Orman yoluyla ilgili yazışmaları yaptık. Orman İl Müdürlüğünün vereceği onayla Büyükşehir Belediye Başkanımız da yazışmaları sürdürüyor. Altınyol ile ilgili askeri yolun izni verilmesi gerekiyor. Bu sadece CHP'nin sorununu gidermez. Şehir Hastanesine ulaşım orman yolumuzla yapılıyor. Bütün İzmir'e faydalı olacağı düşünülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmesi gereken bir süreç. Sahille ilgili zabıta müdürümüz notlarını aldı. Belediye olarak iyileştirme yapacağız. Üst geçitle ilgili Büyükşehir sorumluluğunda Altınyol. Altınyol'un yer altına alınması ile ilgili Büyükşehir hizmeti olarak konunun takipçisiyiz. Altınyol üzerinden bir üst geçit olarak çalışmalar yapılıyor, Büyükşehir'de bu projeler mevcut."

Geriye dönük hakların ödenmemesi konsunda Belediye binası önünde eylem yapan memurlarla ilgili konuşan Önal, "Memur eylemleriyle ilgili devam eden sözleşmede yeni bir sözleşme yapılıncaya kadar bu devam eder. 31 Mart seçimlerinde Bayraklı Belediye Başkanı seçildim. 4 Nisan'da mazbatamı aldım. 15 Nisan günü makamıma oturdum. Birinci ayda hiçbir yere bir kuruş para harcamadan memurlara maaşlarını ödedim. Yüzde 15 eksik kalmıştı ve bir yere para harcamamıştım. 15 milyon eksik ödendiği için eylemler oldu. Başladığım günden bugüne kadar mali raporları hesapladım ve indim bütün çalışanlara; bu belediye bu kadar personeli bu kadar maaşla çalıştırabilecek durumda değil. İstemeye istemeye ya benden önce yapılan zamdan vazgeçeceğiz ya da istemeyerek işçi çıkaracağım. Kazanılmış haktan da vazgeçmek istenmedi. Memurlarla ilgili TİS imzalama yetkisi yok belediyenin. Belediye başkanı işçiyle yaptığı sözleşmenin benzerini memurla yapamaz. Memur işçi gibi eylem de yapamaz. Aşağıda konu olan sosyal denge tazminatı denilen bir olgudan bahsediyoruz. Belediye başkanı isterse sosyal denge tazminatını bütün haklar dahil olmak üzere 13.300 küsur TL'yi bu para geçemez. Memur maaşının üstüne 13.300 TL ödeyemez belediye. Kanun bu. Toplam 15.500 TL para ödeyebilir. Memur aşağıda eylem yapıyor ama sadece Bayraklı Belediyesi memuru bu haksızlığa uğramıyor. Onlarca kurumun ilçe müdürlüklerinde çalışan memur da mağdur. Bu memurların haksızlığa uğradığını biliyorum ama kanunsuz bir işe imza attırmak çözüm değil. Sosyal denge tazminatı Bayraklı Belediyesinin ödeyebileceği bir para değil. Ben devletin emrettiği kanunu yapıyorum diye kaç kere denetime gelindi. 14.800 TL'ye imza atmak zorunda kaldım. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın söylüyorum; bugün talep edilen tasarruflarla yaptığı belediyeyiz. Çevre ve Şehircilik yazı gönderdi: "Kanunsuzluğa girmeyin, memur sadece sizde yok." Bayraklı'da sosyal denge tazminatı üst sınırı aşmış. 2024 yılı için Sayıştay rakamı hesapladı; kamu zararının 62 milyon sosyal denge tazminatı kamu zararı olarak hesaplanmış. Sayıştay raporunu çıkarıp buraya asacağım. Bir önergeyle Cumhur İttifakı TBMM'de 20 bin olması için dilekçe versin. Meclisten geçsin; gelelim 20 binle imzalayalım. Biz bugün 20 bin ödeyebilecek güce sahibiz ancak yasal değil" dedi.

Akbulut: Tugay’ın da işçi bayramını kutluyoruz

İzBB Başkanı Cemil Tugay’ı istifaya davet eden AK Parti Soner Akbulut, “Bir meclis üyemiz kadın haklarından bahsetti. AK Parti hükümetleri dönemince artan kadın işçi ve vekişl sayılarına bakarsak kadınlara verdiğimiz değeri net görürüz. Parlamentoda kadınlara verdiğimiz değeri belirtmek isterim. Biz geçtiğimiz günlerde Çiğli Atık Su tesisinde vefat eden işçimizi birtakım yalan, dolanlarla üstünü kapatmaya çalışan Tugay’ın da işçi bayramını kutluyoruz. Sorumluluk sahibi iseler kendisini istifaya davet ediyoruz” dedi.

Akbulut’un sözünü keserek konuşan Başkan İrfan Önal, “ İthamda bulunacaksınız, Büyükşehir Belediye Başkanımız yok” dedi. Akbulut ise, “ Milli Eğitim Bakanımız burada mı?” diyerek CHP’Lİ Meclis Üyesi Yusuf Tekin’in sözlerine cevap verdi.

Demir: Bu bir parti politikasıdır

Ak Parti meclis üyesi Emre Demir: "Aşağıdaki sesleri biz de duyuyoruz. Ak parti meclis üyesiyim. Bugün bizim elimizdeki argümanlar. CHP'li milletvekillerinde olsa hastalıklı hassiyetinizle öyle şeyler konusursunuz ki. İktidara geldiğimiz günden beri kadın sayımız hep CHP'den fazla. Belediyezedeler ne yapacak? Ruhsat kesemeyen belediyezedeler ne yapacak? Bayraklının tümü belediyezede. Geldiğiniz gün ilklerin belediye başkanı olarak tanımlıyorum sizi. İlk defa biri geldiği gün işten çıkartmalar yaptı. Burada da ulaşım ve yol yardımlarını kaldırdınız. Aynı zamanda engelliler günü üzerinden konuştunuz. Engelli çalışanların prim hakkını kaldırdınız. Burda ölüm yardmılarını kaldırdınız. Bunlara bari hassasiyet gösterseydınız. 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu çıktı memurlarımızla ilgili sözler verdi. Evet ekonomik birtakım parametikler bozuk. Bunların hiçbirı çcıklama yaaprak durdurabilecegimiz durumda değiliz. 2024 yerel seçimlerde ise sayın Özel ne dedi? 'Maaşları dengelicez sizleri enflasyona edirmicez' dedi. Bu bir parti politikasıdır. Aşağıdaki arkadaslarımızın da gerçeği görmesini istiyorum" dedi.

Yücesan: Ak Parti'nin suçlayıcı dili bırakmasını bekliyoruz

Fatih Yücesan, "Belediye emekçileri üzerinden siyaset yapmak sorunları çözmez. Enflasyonu patlatan Ak Parti iktidarının ekonomik politikalarını sorgulamak gerekiyor. Tüm ekonomik kısıtlamlara karşı belediyemiz çok çaba göstermektedir. Bizler Bayraklı'da çözüm üretmek istiyoruz. Ak Parti'nin suçlayıcı dili bırakmasını bekliyoruz. Ak Parti grubu yaptığı başarıları ifade ediyor ancak gençler bugun eğitimden istihdama ciddi sorunlarla karşı karşıyadır.Biz gençlerin söz sahibi olduğu eşit ve adil şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Mayıs ayı hıdırellez ayı. Hıdırellezin ülkemize bereket ve huzur getirmesini diliyoruz. Bu kapsamda Bayraklı Belediyesi 100.Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nda yapacağımız kutlamamıza herkesi davet ediyoruz" dedi.