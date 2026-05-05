Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma sürecinde, bazı CHP’li meclis üyelerine yönelik saldırı planlandığı iddiaları gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP’li Meclis Üyesi Melda Erbaykent hakkında inceleme başlatıldığı öne sürülmüştü.

Tüm gelişmelerin üzerine dikkat çeken bir diyalog kamuoyuna yansıdı. İddialar ve incelemelerin gölgesinde farklı siyasi partilerden iki kadın siyasetçi arasında gerçekleşen telefon görüşmesi ‘şık bir dayanışma örneği’ olarak yorumlandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, CHP’li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu telefon ile aradığı öğrenildi.

Mutlu'dan 'kıymetli' yanıtı

Gerçekleştirilen görüşmede CHP’li Belediye Başkanı Mutlu’nun, ‘aramanız çok kıymetli’ ifadeleri kullandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Vekil Çankırı’nın, henüz kesinleşmemiş iddiaların kamuyouna yansıtılmasının doğru olmadığını vurgularken, bu süreçte kadınlar arasında dayanışma önemine dikkat çekti. Ayrıca benzer dayanışma anlayışının da parti içlerinde sergilenmesi gerektiğini ifade edildiği belirtildi.

Siyasi rekabetin yoğun olduğu bir dönemde gerçekleşen bu temas, taraflar arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının ve nezaket dilinin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.