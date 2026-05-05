Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 4 Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki barajların aktif doluluk oranı yüzde 70,9 seviyesine ulaştı. Kümülatif yağışlardaki artışın etkisiyle barajlardaki toplam su miktarı 49,7 milyar metreküpten 67,1 milyar metreküpe yükseldi. İçme suyu barajlarının doluluk oranı ise yüzde 66,5 olarak kaydedildi.

İzmir'in suyu 587 gün yetebilir

İzmir özelinde ise durum oldukça rahatlatıcı bir tablo çiziyor. İzmir'deki barajların doluluk oranı yüzde 47,3 olarak ölçülse de, mevcut rezervlerin kente 534 ila 587 gün yetebileceği öngörüldü. Bu veri, İzmir'in büyükşehirler arasında en uzun süreli su güvencesine sahip illerden biri olduğunu gösterdi ve geçtiğimiz yıl yaşanan su krizinin de bu sene yaşanmayacağının habercisi oldu.

Ülke genelindeki diğer büyükşehirlerde suyun kullanım süreleri illerin kendi dinamiklerine göre değişiyor. En yüksek rezerve sahip olan Muğla, yaklaşık 600 günlük bir güvence sunmakla birlikte şehirlere göre kalan su rezervi süreleri incelendiğinde; Muğla 590 ile 641 gün, İzmir 534 ile 587 gün, Bursa 346 ile 371 gün, Ankara 332 ile 489 gün, İstanbul 195 ile 246 gün ve Antalya 147 ile 240 gün arasında değişen sürelerle öne çıkıyor.

Tarımsal sulama için de rahat bir dönem

Yağış miktarındaki artış sadece içme suyunu değil, tarım ve enerji sektörünü de olumlu etkiledi. Sulama amaçlı barajlardaki doluluk yüzde 70,2'ye, enerji amaçlı barajlarda ise yüzde 73 seviyesine çıktı. Bu durum, önümüzdeki dönemde tarımsal sulama ve enerji üretimi konusunda bir sıkıntı yaşanma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi ve yüreklere su serpti.