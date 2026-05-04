Son Mühür- İzmirli gün gün bu verileri takip ediyordu. Mayıs ayının ilk baraj doluluk oranları bugün yani 4 Mayıs 2026 tarihiyle açıklandı. İZSU verileri her geçen gün İzmirli vatandaşın içine su serpiyor.

İzmir barajlarından bahsedilince bilgisi olanın da olmayanın da aklına ilk Tahtalı Barajı geliyor. İzmir’in can damarı olan Tahtalı barajı geçen yıl tam da bu zamanlar yüzde 15,46’lık aktif doluluk oranı şu an yüzde 54,37 olarak ölçüldü. Kullanılabilir su hacmi 156.061.000 metreküp olan barajın geçen yılki oranı 44.380.000 metreküptü. Bu yükselişin diğer barajlarda da var olması yüzleri güldürüyor.

Yüzde yüze dayandı!

Balçova Barajı’nın aktif doluluk oranı yüzde 97,47 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yarısından azdı, yüzde 42,48 sularındaydı. Kullanılabilir su hacmi 7.429.000 metreküp olan barajın geçen yılki seviyesi 3.238.000 metreküptü.

Tam doluluk oranına yaklaşmış bir diğer baraj ise Ürkmez Barajı oldu. Geçen yıl ki oranı yüzde 26.42 olan barajın güncel oranı yüzde 97,96 olarak ölçüldü. Kullanılabilir su hacmi ise bugünün verisiyle 7.481.000 metreküp olarak ölçüldü.

Gördes Barajı da büyük oranda artış gösterdi. Aktif doluluk oranı yüzde 41,72 olarak ölçüldü. Geçen sene yüzde 5.33 seviyelerindeydi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yüzde 16,56 oranından yüzde 78,48 sevilerine yükseldi.