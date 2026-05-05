Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan ve son iki haftaya 52 puanla 5. sırada giren Göztepe'de, Brezilyalı golcü Juan Silva'nın performansı dikkat çekiyor. Sezon başında Romulo'nun Leipzig'e yüksek bir bedelle satılmasıyla sarı-kırmızılıların hücumdaki ana yükü 24 yaşındaki futbolcuya geçti. Juan, son 7 maçlık periyotta 5 gol atıp 1 asist üreterek formunu yukarı taşıdı. Toplam gol sayısını 11'e çıkaran oyuncu, böylece kariyer rekorunu da kırmış oldu.

Guilherme Luiz henüz gol atamadı

Ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille'in 15 milyon Euro teklif ettiği Sambacı, Göztepe'de kalmıştı. Fakat yaz aylarında oyuncunun daha yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkarılması planlanıyor. Juan, takımın hücum hattındaki diğer oyuncuların istatistikleriyle kıyaslandığında da öne çıkıyor. Janderson 6 golle katkı sağlarken, devre arası transferleri Ürdünlü Sabra ve Jeferson 1'er gol kaydetti. Diğer Brezilyalı forvet Guilherme Luiz ise forma şansı bulmakta zorlanarak henüz gol atamadı.

Samsunspor maçı ve Gaziantep FK maçı kritik

Göztepe, ligin son haftalarında Gaziantep FK ve deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdüğü bu iki maçta da puan arayacak. Juan Silva ise kritik iki karşılaşma öncesinde takımının hücumdaki en önemli gol ayağı konumunda yer alıyor.

