Karşıyaka’da kader haftası yaklaşıyor. Yeşil-kırmızılı camia, 11 Haziran’da çoğunluk şartı aranmaksızın sandık başına giderek olağanüstü genel kurulu gerçekleştirecek. Kulüpte kongre hareketliliği sürerken, takımın geleceğine dair en kritik hamle teknik direktör Burhanettin Basatemür’den geldi. Tecrübeli teknik adam, üst liglerden gelen cazip teklifleri elinin tersiyle itti.

Veda mesajından geri döndü

Her şey birkaç gün önce deneyimli çalıştırıcının sosyal medyadan yaptığı veda paylaşımıyla başlamıştı. Bu ayrılık sinyali üzerine yeşil-kırmızılı taraftarlar adeta ayağa kalktı. Sosyal medyayı abluka altına alan binlerce taraftar, Basatemür’ün kalması için yoğun bir ısrar yarattı. Baskı sonuç verdi.

Gelen sevgi seli karşısında kararını askıya alan başarılı teknik adam, süreci şu sözlerle özetledi: "Taraftarımızdan gelen mesajlardan çok etkilendim. O olumlu tepkileri görünce Karşıyaka'da devam etme isteğim arttı. Şu an 2'nci Lig'den birçok kulüp benimle temasa geçti ama benim önceliğim kesinlikle burası."

Gençler vitrine çıktı

Basatemür, yeni seçilecek yönetimin önünü açmak adına şu an bekleme pozisyonunda kalmayı tercih ediyor. Yönetimin kendi içindeki durumu netleştirmesini bekleyen tecrübeli hoca, masaya oturmak için kongre sonrasını işaret etti. Yeni yönetimden olumlu bir dönüş gelmesi halinde resmi görüşmeler başlayacak.

Sadece skora değil, kulübün geleceğine de yatırım yaptıklarını belirten Basatemür, geride kalan sezonda oyuncu gelişiminde büyük mesafe kat ettiklerini savunuyor. Takımdaki birçok ismin performansını yukarı taşıdıklarını belirten tecrübeli teknik adam, özellikle genç oyunculara dikkat çekti.

"Oyuncuları geliştirmek temel görevimiz"

Kulübün öz kaynaklarına vurgu yapan başarılı çalıştırıcı, takım içindeki değişimi ve oyuncu gelişimini şu sözlerle aktardı:

"Bizim temel görevimiz takımı ileriye taşımakla birlikte oyuncularımızın performansını artırmak ve onları geliştirmektir. Bu sezon bu konuda ciddi mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Selim Demirci, Berat Şahin, Adem Yeşilyurt gibi genç oyuncularımız büyük aşama kaydetti. Çok sayıda oyuncumuzun kendini geliştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim."

Şimdi tüm camia kenetlenmiş durumda. 11 Haziran'daki kongrenin ardından kurulacak yeni yönetimin, Burhanettin Basatemür ile yeniden masaya oturup oturmayacağı ise kısa süre içinde netlik kazanacak.



