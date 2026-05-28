SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşlerin birlikte yaşadığı ortak konuta diğer eşten habersiz yerleştirilen gizli kamera kayıtlarının, boşanma davalarında 'zinanın ispatı' için hukuka uygun bir delil sayılamayacağına hükmetti. Kararla birlikte, 'eşim beni aldatıyor mu?' diyerek gizlice ses ve görüntü kaydı alanların, bu kayıtları mahkemede delil olarak kullanamayacağı yönünde karar verdi. Yüksek mahkeme, tarafların birlikte ikamet ettiği ortak konuta gizlice yerleştirilen kamera ile elde edilen görüntü ve ses kayıtlarının, boşanma davasında delil olarak sunulmasının kabul edilemeyeceğine yönünde karar verdi.

Özel Hayatın Gizliliği Esas

Toplumda ve hukukçular arasında uzun süredir tartışma konusu olan 'Eşlerin birbirine karşı özel hayat gizliliği var mıdır?' sorusu netlik kazandı. Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, evlilik birliğinde eşlerin aynı evi paylaşmasının, birbirlerinin özel hayat alanlarını tamamen ortadan kaldırmadığına dikkat çekti. Mahkeme, eşin rızası ve bilgisi dışında, yaşam alanına gizli düzenek kurarak elde edilen her türlü veriyi 'hukuka aykırı delil' olarak nitelendirdi ve bu verilerin zinanın ispatında hükme esas alınamayacağını belirtti.

Bu Karar Ne Anlama Geliyor?

Konuya açıklık getiren avukat Özkan Yıldırım, 'Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) madde 189/2 uyarınca, hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından ispat unsuru olarak değerlendirilemez. Yargıtay bu kararında, gizli kamerayı 'hukuka aykırı' ilan ederek bu kuralı katı bir şekilde uygulamıştır' dedi. Aukat Yıldırım, 'Hukukta eşlerin ani gelişen bir durumu (örneğin evde aldatma eylemine denk gelindiğinde o an telefonla kayıt altına alınması gibi)' delil üretme kastı olmaksızın, o anki durumu tespit etmek amacıyla' kaydetmesi bazı durumlarda mahkemelerce kabul edilebiliyordu. Ancak eve önceden sistem kurmak, planlı şekilde gizli kamera yerleştirmek 'delil üretmek ve kurgulamak' olarak değerlendirildiğinden kesinlikle yasaktır' dedi.

Tazminat ve Hapis Cezası Riski

Gizli kamera koyarak eşini kayda alan kişi, sadece boşanma davasında delilsiz kalmakla yetinmez, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' TCK mad. 134 suçundan yargılanma ve hapis cezası alma riskiyle karşı karşıya kalabilir diyen avukat Özkan Yıldırım, 'Ayrıca mağdur olan eş, bu durum nedeniyle manevi tazminat davası da açabilir. Bu karardan sonra vatandaşların aklına, 'Peki aldatılıyorsak bunu mahkemede nasıl kanıtlayacağız?' sorusu aklına geliyor. Zinanın ve sadakatsizliğin ispatı için gizli düzeneklere gerek yok. Hukuka yöntemler yeterli' diyerek önemli bilgiler verdi.



