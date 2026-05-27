Son Mühür/Selda Meşe- Karşıyaka Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu 1 Haziran 2026 saat:17.00'da belediye hizmet binası 7. katta bulunan Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.

Belediyede görev yapan kamu görevlilierin toplu sözleşme ve sendikal haklarına ilişkin anayasa ve 2026-2027 toplu sözlşemesindeki sosyal denge tazminatı tavanını aşarak ödeme yapma planı hedefleniyor.

Gündemde bir diğer dikkat çeken konu ise 2026 yılı atık tarifesinin güncellenmesi ve yeni araç alımı konusu oldu. Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 1 adet kamyon ile 2 adet iş makinesinin satın alınması öngörülüyor.

Spor için destek



Karşıyaka'da faaliyet gösteren 21 adet amatör futbol kulübüne 10 adet antreman topu 1 adet maç topu yardımında bulunması öngörülüyor.

Revize önerisi



Belediye meclis gündeminde, çeşitli müdürlüklere ait yönetmeliklerin güncellenmesine ilişkin komisyon raporları da yer alıyor. Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan raporlarda, belediye birimlerinin görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliklerin revize edilerek kabul edilmesi öneriliyor.

İmar düzenlemeri reddedildi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü raporları ise çevresel sürdürülebilirlik ve yapı standartları açısından dikkat çekici iki önerinin reddiyle öne çıkıyor. Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) uygulamasının kapsamının genişletilerek tüm yapı ruhsatlarını kapsayacak şekilde zorunlu hale getirilmesi yönündeki teklif, komisyonlarda oy birliğiyle kabul edilmedi. Benzer şekilde, 1000 metrekare üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplama ve yeniden kullanım sistemlerinin zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenleme de oy birliğiyle reddedilen başlıklar arasında yer aldı.

Ayrıca, Mavişehir Mahallesi'nde bulunan taşınmazın, mahkemece belirlenecek değer üzerinden 10 yıllık intifa hakkının, belediyenin büyük ortağı olduğu Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılması planlanıyor.Kararın belediye meclisinde görüşülerek karara varılması bekleniyor.

