İzmir’in köklü çınarı Altay, tarihinin en kritik günlerinden birine hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde toplam borcu 1 milyar TL olarak açıklanan ve TFF 3. Lig’e kadar gerileyen siyah-beyazlı kulübün geleceği için dev bir isim sahneye çıkıyor. Beşiktaş’ın eski başkanı, iş insanı Ahmet Nur Çebi, Altay yönetimiyle masaya oturmak üzere İzmir’e geliyor. Tarih netleşti: 6 Haziran.

Şirketleşme yetkisi raftaydı

Siyah-beyazlı camiada kulübün kurtuluşu uzun süredir şirketleşme adımlarına bağlanmıştı. Nitekim 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kongrede genel kurul, yönetime bu doğrultuda tam yetki verdi. Ancak yetki alınmasına rağmen aradan geçen süreçte kulübün kapısını çalacak, mali yükü omuzlayacak uygun bir yatırımcı bulunamadı. Somut hiçbir adım atılamadı.

Kulübün üzerindeki kara bulutlar dağılmazken, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin kulüple yeniden temas kurması camiada heyecan yarattı. Aslında bu hamle bir ilk değil. Çebi'nin adı daha önce de İzmir temsilcisiyle ciddi şekilde anılmıştı.

Kanlı ve çebi masaya oturuyor

Bugüne kadar perde arkasında kalan telefon trafiği, artık yüz yüze görüşmeye dönüşüyor. Ahmet Nur Çebi, 6 Haziran günü İzmir’de Altay Başkanı Sinan Kanlı ve kurmaylarıyla bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi belli: 1 milyar liralık borç sarmalı ve kulübün şirketleşme süreci.

İki taraf geçmiş dönemde de sürekli iletişim halindeydi. Kulüp kaynakları, o süreçte olumlu ya da olumsuz net bir karara varılamadığını doğruluyor. Şimdi ise bıçak kemiğe dayandı. 3. Lig'e düşen kulübün mali yapısının sürdürülebilir olmaması, bu zirveyi sıradan bir nezaket ziyaretinden çıkarıp bir kurtuluş operasyonuna dönüştürüyor.

Kulübün geleceği bu randevuya bağlı

6 Haziran'daki randevudan çıkacak sonuç, Altay’ın profesyonel liglerdeki kaderini tayin edebilir. Ahmet Nur Çebi’nin kulübe yatırımcı olarak mı destek vereceği yoksa farklı bir formülle mi masada yer alacağı henüz netleşmedi. Ancak kesin olan bir şey var; mali krizle boğuşan İzmir ekibi, bu görüşmeden somut bir çıkış planı üretmek zorunda. Taraftarın gözü kulağı şimdi bu zirvede.

