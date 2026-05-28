Son Mühür- İzmir'in bazı ilçeleri bayramın ikinci gününe, 28 Mayıs Perşembe gününe susuz başladı. İZSU Genel Müdürlüğü'nden alınan anlık şebeke verilerine göre, kentin kuzey ve merkez ilçelerinde arka arkaya ana boru arızaları ortaya çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği şebeke patlakları nedeniyle Aliağa, Foça, Karşıyaka, Menemen ve Çiğli’deki birçok mahallede vanalar kapatıldı sular birkaç saatliğine gelmeyecek.

İşte arıza yaşanan bölgeler ve muslukların yeniden akacağı saatler:

En uzun kesinti Menemen'de

İZSU tarafından 28 Mayıs Perşembe tarihli güncel arıza tablosuna göre en uzun kesinti Menemen’de yaşanıyor. Gazi, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerini etkileyen ana boru arızası nedeniyle bölgeye saat 12:20’ye kadar su verilemeyecek. Yaklaşık 3 saat sürecek bu kesinti sabah saatlerinde vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Aliağa ve Foça da güne susuz devam eden bölgeler arasında. Aliağa'nın Şakran Sayfiye Mahallesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle saat 11:21’e kadar su kesintisi planlanırken, Foça’nın Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk mahallelerinde ise su kesintisinin saat 12:00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Karşıyaka ve Çiğli vatandaşı da susuz uyandı

Arıza dalgası sadece çevre ilçelerle sınırlı kalmadı. Karşıyaka ve Çiğli de bu kesintilerden nasibini aldı. Karşıyaka İmbatlı Mahallesi 1595 Sokak'taki ana boru patlağı yüzünden ekipler hat vanasını kapatmak zorunda kaldı. İmbatlı sakinleri saat 10:33'e kadar susuz kalacak.

Çiğli’de ise durum benzer. Harmandalı Gazi, Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerini vuran arıza, 9014 Sokak içindeki ana boru patlağından kaynaklandı. İZSU, müdahale edebilmek için bölge sayacını tamamen kapattı. Çiğli'deki kesintinin saat 10:14 civarında sona ermesi öngörülüyor.

İZSU yetkilileri arızaların giderilmesi için saha ekiplerinin çalışmalarını sürdürüyor. Suların, onarımların hemen ardından şebekeye kademeli olarak verilmesi tahmin ediliyor.