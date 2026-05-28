Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, yerel yönetim vizyonunu Avrupa sahnesine taşıdı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Avrupa Bölgeler Komitesi’nin Portekiz’de düzenlediği ACT NOW Başkanlar Konferansı’na katıldı. "Avrupa Demokrasi Başkenti" unvanına sahip Cascais kentindeki zirvede dijitalleşme, demokrasi ve gençlik politikaları masaya yatırıldı. Başkan Ünsal, Karşıyaka’nın yerel projelerini ve gelecek hedeflerini Avrupalı mevkidaşlarına anlattı.

Avrupa ve BM temsilcileriyle kritik zirve

Zirvenin gündemi oldukça yoğundu. "Yerel Yönetimlerde Demokrasi, İnsan Hakları, Eşitlik ve Gençlik İçin Dijital Çözümler" başlığıyla toplanan konferans, dünyanın dört bir yanından liderleri buluşturdu. Başkan Yıldız Ünsal; Avrupa Birliği Komitesi yöneticileri, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri ve Portekiz, Avusturya, Belçika, Polonya gibi ülkelerden gelen belediye başkanlarıyla diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Katılımcılar, panellerde kendi şehirlerinde uyguladıkları dijital dönüşüm hamlelerini ve sosyal projeleri paylaştı. Deneyimler yarıştı. Düzenlenen özel çalıştaylarda ise BM temsilcileri ile farklı ülkelerin belediye başkanları aynı masayı paylaştı. Ünsal, bu küresel masada Karşıyaka’da hayata geçirdikleri yenilikçi projeleri tek tek anlatarak büyük ilgi topladı.

Karşıyaka için küresel iş birliği kapısı aralandı

Etkinlik boyunca sadece mevcut projeler konuşulmadı. Karşıyaka’nın gelecek vizyonunu büyütecek uluslararası ortaklıklar için de önemli adımlar atıldı. Farklı şehirlerin heyetleriyle bir araya gelen Başkan Ünsal, İzmir'in köklü ilçesi için yeni fonlar, ortak projeler ve kültürel iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Küresel bağlar güçlendi.

Kardeş şehir Cascais'teki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulunan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, organizasyonun kent vizyonuna sağlayacağı katkıyı şu sözlerle özetledi:

"Kentimizi evrensel değerlerle büyüteceğiz"

"Demokrasi, insan hakları, eşitlik ve gençlik politikaları konusunda dünyanın farklı coğrafyalarından gelen temsilcilerle buluşmak bizim için son derece ufuk açıcıydı. Karşıyakamızı ve gelecek hedeflerimizi bu uluslararası platformda paylaştık. Dünyanın modern kentleriyle ortak akıl yürüterek, Karşıyaka’yı evrensel değerlerle büyütmeye kararlıyız. Kentimizi her alanda daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

