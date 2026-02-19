Türkiye’nin önde gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, 2026 yılına özel hazırladığı iftar menüsünde müşterilere iki ayrı alternatif sunarken, menü fiyatlarını 400 TL ve 460 TL olarak açıkladı.

Köfteci Yusuf'ta 2 iftar menüsü bulunuyor:

Ekonomik Menü (400 TL)

-1 kase çorba (mercimek veya et suyu)

- 1 yarım porsiyon ekmek arası (tek köfte burger, döner ya da sucuk)

- Patates

- 1 su (0.5 ML)

- 1 içecek

- 1 tatlı

2. Menü (460 TL)

- 1 kase çorba (mercimek veya et suyu)

- 1 tam porsiyon ekmek arası lezzet (çift köfte burger, döner ya da sucuk)

- Patates

- 1 su (0.5 ML)

-1 içecek

- 1 tatlı

Bu yıl duyurulan iftar menüsü fiyatları sosyal medyada geniş tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, 400 TL ve üzerindeki iftar ücretlerinin yüksek olduğunu savunarak Köfteci Yusuf’un fiyatlarını pahalı bulduğunu dile getirirken, çok sayıda kişi ise artan maliyetler ve genel gıda fiyatları göz önüne alındığında markanın rakiplerine kıyasla daha uygun kaldığını ifade etti.