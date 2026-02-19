Son Mühür- TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusundaki tartışmalara dikkat çekerek,

''“Türkiye Büyük Millet Meclisi, ikinci dönem süresi dolmadan önce parlamento seçimlerinin yenilenmesine karar verirse yeniden aday olması ve cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı'mızın anayasal hakkıdır. Bu takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Eğer bu imkanı kullanıp bu hakkı Meclis tanımak istediği zaman kimse, 'Bu anayasaya uymaz, bu anayasaya aykırı.' diyemez.” mesajı vermişti.



Meclis'teki sandalye dağılımı...



Bekir Bozdağ'ın Anayasa'daki erken seçim seçeneğine işaret ederek Meclis'in alacağı kararı vurgulamasının ardından Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin Meclis'teki sandalye dağılımına dikkat çekti.

2017 Anayasa değişikliğiyle...

''YSK, Tayyip Erdoğan'ın 2014'te başlayan "Birinci Cumhurbaşkanlığı Dönemi"ne rağmen, 2017 Anayasa değişikliğiyle birlikte dönem sayısının baştan hesaplanması gerektiğine karar vermişti (YSK, K. 2023/316)'' hatırlatmasında bulunan Prof. Şirin,

''Bu karar, eleştiriye hayli açık olsa da, geçerli.

YSK kararına göre 2018-2023 dönemi "Birinci Cumhurbaşkanlığı Dönemi", 2023'ten beri işleyen dönem ise "İkinci Cumhurbaşkanlığı Dönemi" olmaktadır'' değerlendirmesinde bulundu.



Erken seçim kararı alınırsa...



''Anayasa'ya (md. 116/3) göre: "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir." diyen Prof. Şirin,

''Yani Cumhurbaşkanı, bu aşamada ancak erken seçim kararı alınması hâlinde bir kez daha aday olabilir.

Fakat yine Anayasa'ya (md. 116) göre: "Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir."

Bu sayı 360'tır'' hatırlatmasında bulundu.



İktidara 30 vekil lazım...



''Şu anda AKP+ MHP+HÜDA+YRP+DSP'nin milletvekili sayısı 331'dir. TBMM İçtüzüğü (md. 64/3) uyarınca TBMM Başkanı oy kullanamamaktadır'' diyen Prof. Şirin,

''Demek ki Cumhur İttifakı'nın isteyeceği bir erken seçim kararı için hâlihazırda 30 milletvekiline daha ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni Yol (20 MV) + Bağımsızlar (8 MV) + DP (1 MV) ikna edilse bile hâlâ erken seçim kararı alınamıyor.



CHP, HDP ve İYİ Parti istemedikçe...



Şu hâlde, muhalefetin üç partisinden biri (CHP, HDP, İYİP) istemedikçe erken seçim mümkün değil.

Erken seçim kararı alınamaması hâlinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olma olasılığı yok.

"Terörsüz Türkiye" sürecini ve milletvekili transferlerini bir de buradan okuyun derim'' mesajı verdi.