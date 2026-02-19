Son Mühür - İzmir Barosu, ifade işlemleri için gittiği karakolda müvekkilinin ifade öncesi işkence gördüğüne dair beyanlarını tutanağa geçirmek isteyen bir avukat hakkında, “polise iftira” iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

İzmir Barosu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bu gece bir meslektaşımız, ifade için gittiği karakolda, ifade öncesi işkence gördüğünü beyan eden müvekkilinin beyanlarını ve durumunu tutanağa geçirmek istediği için 'polise iftira' iddiasıyla nöbetçi savcı tarafından hakkında gözaltı kararı verilmiş, mevcutlu şekilde adliyeye sevk edilmesi talimatlandırılmıştır. Daha birkaç gün önce Adalet Bakanı tarafından avukatların kişisel telefon numaralarına 'aileyiz' temalı SMS’ler gönderilirken; aynı bakanlık teşkilatında görev yapan nöbetçi savcı, bir avukatın 'iftira' suçlamasıyla mevcutlu sevk edilmesi hakkında görüşmek isteyen ve görevi meslektaşlarının haklarını savunmak olan baro yönetim kurulu üyeleriyle dahi telefon görüşmesi yapmamıştır.

İşkenceyi önlemeye, işkence iddiasını tutanağa geçirmeye çalışan bir avukatı gözaltına aldırma ve mevcutlu şekilde adliyeye sevk etme cüretini gösteren savcının asıl görevi, kendisine bildirilen işkence suçunu araştırmak, önlemek ve bu suça karışanlar hakkında işlem yapmaktır. Sırf bu iddiayı tutanağa yansıttığı için kanuna, usule, hukuka aykırı şekilde bir avukatı mevcutlu olarak ifadeye çağıran savcı hakkında HSK gereğini yapmalı, meslektaşımız ise derhal serbest bırakılmalıdır.”

''Soruşturma süreci titizlikle takip edilmektedir''

Baro'nun açıklamasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu da konuya ilişkin bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Bazı haber sitelerinde yer alan ve İzmir Barosu tarafından yayımlanan “Meslektaşımızı Serbest Bırakın. İşkence İddiasını Araştırın” başlıklı paylaşımlar ile ilgili olarak, kamu oyunu bilgilendirmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Paylaşım ve haber içeriklerinde yer alan işkence iddiaları yönünden;ilgililer hakkında soruşturmaya başlanılmış olup, soruşturma süreci titizlikle takip edilmektedir.

Söz konusu paylaşım ve haber içeriklerinde işkence iddialarını tutanağa geçirmek isteyen avukatın gözaltına alınması olayıyla ilgili gerekli inceleme işlemleri başlatılmış olup, ilgili makamlara gerekli bildirimler yapılmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

Medya İletişim Bürosu''