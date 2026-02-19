Ramazan heyecanı tüm İslam aleminde yaşanırken, oruç tutan vatandaşlar ibadetlerinin geçerliliği konusunda oldukça hassas davranıyor. Özellikle günlük hayatta sıkça başvurulan güzellik ve estetik uygulamalarının oruca etkisi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, protez tırnak gibi işlemlerin orucu tehlikeye atıp atmadığı büyük merak konusu oldu. Oruçlarının sakatlanmasını istemeyen kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği kuralları yakından takip ediyor. Peki, protez tırnakla oruç tutulur mu? Protez tırnak orucu bozar mı? İşte yanıtı...

PROTEZ TIRNAKLA ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre, orucu bozan temel durumlar; yeme, içme, cinsel ilişki ve vücuda dışarıdan besin veya ilaç takviyesi girmesi olarak biliniyor. Protez tırnak taktırmak veya tırnak üzerinde protez bulunması, yeme içme eylemi sayılmadığı için doğrudan orucu bozmuyor. Bu doğrultuda tırnaklarında protez bulunan kişiler gönül rahatlığıyla niyet edip oruç tutabiliyor.

PROTEZ TIRNAK ORUCU SAKATLAR MI?

Birçok kişi, vücuttaki bu tür estetik uygulamaların ibadeti zedeleyip zedelemediğini sorguluyor. Yapılan fıkhi değerlendirmelerde, orucun geçerli olması için imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve nefsani arzulardan uzak durulması gerektiği vurgulanıyor. Protez tırnak işlemi bu yasakları ihlal etmediğinden, kişinin orucuna herhangi bir zarar vermiyor. Sadece tırnaktaki bu uygulama sebebiyle tutulan oruç bozulmuyor veya kazaya kalmıyor.