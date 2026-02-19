ABD’nin İran’a karşı olası bir saldırı kararı alması durumunda, misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu’daki Amerikan personelinin Avrupa’ya ya da ABD’ye taşınabileceği öne sürüldü. Pentagon ise söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmadı.

CNN’e konuşan hükümet kaynaklarına göre İran’a yönelik olası bir askeri adım için hafta sonu ihtimali öne çıkıyor. Trump’ın henüz kesin karar vermediği, en uygun seçeneği belirlemek için danışmanları ve müttefikleriyle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Bir kaynak, “Başkan bu konuya çok zaman ayırıyor” diyerek sürecin önemine dikkat çekti. Ayrıca Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in İran’la yürüttüğü dolaylı temaslar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiği belirtildi.

İran ne yapacak?

ABD’li bir yetkili, İran’ın müzakerelerin ardından ABD ile doğrudan çatışmadan kaçınmayı amaçlayan yazılı bir öneri sunmasının beklendiğini söyledi. Aynı kaynak, üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda İran gündemiyle toplandığını ve bölgeye sevk edilen ABD güçlerinin mart ortasına kadar konuşlanmasını tamamlamasının öngörüldüğünü aktardı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun şubat ayının son hafta sonunda İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi.

İsrail ordusu da alarmda