Son Mühür - Orta Doğu’da gerilim artarken ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmeler kritik bir noktaya ulaştı. Washington’dan gelen bilgilere göre diplomasi sürse de askeri seçenekler daha fazla konuşulmaya başlandı. ABD medyasında yer alan iddialara göre üst düzey yetkililer, Başkan Donald Trump’a İran’a yönelik olası bir operasyon için ordunun hazır olduğunu iletti. Ancak Trump’ın henüz kesin karar vermediği ve saldırının ertelenebileceği ifade ediliyor.
Cumartesi günü işaret edildi
ABD merkezli CBS’in hükümet kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre üst düzey güvenlik yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran’a yönelik olası bir operasyon için cumartesi günü itibarıyla hazır olabileceğini iletti. Ancak Trump’ın henüz nihai kararını vermediği ve saldırı seçeneğinin hafta sonrasına ertelenebileceği ifade ediliyor.
ABD’nin İran’a karşı olası bir saldırı kararı alması durumunda, misilleme ihtimaline karşı Orta Doğu’daki Amerikan personelinin Avrupa’ya ya da ABD’ye taşınabileceği öne sürüldü. Pentagon ise söz konusu iddialara ilişkin yorum yapmadı.
''Bu konuya çok zaman ayırıyor...''
CNN’e konuşan hükümet kaynaklarına göre İran’a yönelik olası bir askeri adım için hafta sonu ihtimali öne çıkıyor. Trump’ın henüz kesin karar vermediği, en uygun seçeneği belirlemek için danışmanları ve müttefikleriyle görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı. Bir kaynak, “Başkan bu konuya çok zaman ayırıyor” diyerek sürecin önemine dikkat çekti. Ayrıca Trump’ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner’in İran’la yürüttüğü dolaylı temaslar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiği belirtildi.
İran ne yapacak?
ABD’li bir yetkili, İran’ın müzakerelerin ardından ABD ile doğrudan çatışmadan kaçınmayı amaçlayan yazılı bir öneri sunmasının beklendiğini söyledi. Aynı kaynak, üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda İran gündemiyle toplandığını ve bölgeye sevk edilen ABD güçlerinin mart ortasına kadar konuşlanmasını tamamlamasının öngörüldüğünü aktardı. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun şubat ayının son hafta sonunda İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi.
İsrail ordusu da alarmda
ABD’nin İran’a yakın zamanda bir saldırı düzenleyebileceği yönündeki değerlendirmeler, İsrail’de alarm seviyesinin yükselmesine neden oldu. İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’na yüksek hazırlık talimatı verildiği aktarıldı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu hükümeti, ABD’nin olası bir operasyonu durumunda İran’ın İsrail’e misilleme yapabileceğini değerlendiriyor. Bu kapsamda sivil savunma ve acil durum birimlerine savaş hazırlığı talimatı verilirken, ülke genelinde çeşitli hazırlık toplantılarının yapıldığı belirtildi. Öte yandan saldırının zamanı ve kapsamına ilişkin belirsizlik sürüyor.