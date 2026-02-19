Son Mühür- CHP'de Özgür Özel'in liderliğini ilan ettiği 38.Olağan Kurultay'la ilgili iptal davasının istinafa taşınmasının ardından gözler mahkemenin vereceği son karara çevrilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenlerin Mart ayı içinde ''Mutlak butlan'' kararı vermesini bekledikleri süreçte, mahkemenin iptal edilmesi istenen kurultayla ilgili delege listesini istemesi kulisleri hareketlendirdi.



Bana en çok gelen soru...



CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun değişim ekibinin bir parçası olan Avukat Şöhret Can Kolsuz son dönemde siyasetin gündemine yeniden gelen ''Mutlak Butlan'' tartışmalarını değerlendirdi.

''En çok gelen soru:

"Abi mutlak butlan çıkar mı?" oluyor diyen Kolsuz,

''Cevabım: Çıkabilir.

"Neden?"

Cevabım: Çünkü CHP logosunu elinde tutmanın artıları var'' hatırlatmasında bulundu.



3 ana nedeni var...



Mutlak butlan kararı çıkarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıl boyunca yönettiği CHP'nin 1 numaralı koltuğuna yeniden oturmasının getireceği sonuçları üç başlıkta özetleyen Şöhret Can Kolsuz,

''1- Kimi atarsa atasın yüzde 2-3 oy alır.

2- Bütçe ele geçer.

3- Sandık kuruluna son seçimde en yüksek oy almış 5 parti görevli yollayabilir.

"Neden çıkar değil de çıkabilir?"

Çünkü Erdoğan ne olursa olsun adil sandık görüntüsü vererek muhalefeti yenmek istiyor. CHP'ye yönelik bu hamle gözünü kararttığının tescili olur.

Yine de önümüzdeki 1 aya dikkat'' uyarısında bulundu.



Gerilla tipi mücadele önermişti...



CHP'de parti içi rekabette Ekrem İmamoğlu'n olan yakınlığıyla bilinen Kolsuz, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınıp Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasına tepki göstermiş, ''Gerilla tipi mücadeleye'' geçiliyor tweeti nedeniyle özellikle iktidara yakın kalemlerden eleştirilere hedef olmuştu.

Şöhret Can Kolsuz bu mesajı sonrası kısa bir süre için gözaltına alınmıştı.