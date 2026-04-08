Son Mühür- İzmir’de yılın ilk aylarında etkili olan yağışların ardından barajlardaki aktif doluluk oranlarında artış kaydedildi. İZSU’nun 08 Nisan 2026 tarihli verilerine göre kent genelindeki su rezervleri geçen yıla kıyasla yükseliş gösterdi.

Tahtalı Barajı’nda dikkat çeken seviye

İzmir’in içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 52,01 olarak ölçüldü. Barajda su seviyesinin, 6 Ağustos 2022’de kaydedilen yüzde 51,64 seviyesinin ardından ilk kez yeniden yüzde 51 bandına yaklaştığı ve yüzde 51,68 düzeyine ulaştığı belirtildi. Kullanılabilir su hacmi 149 milyon 288 bin metreküp olarak açıklandı.

Balçova Barajı’nda yüksek doluluk

Balçova Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 96,01’e ulaştı. Barajın kullanılabilir su hacmi 7 milyon 318 bin metreküp olarak kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde oran yüzde 40,46 seviyesindeydi.

Ürkmez Barajı neredeyse tam kapasitede

Ürkmez Barajı’nda doluluk oranı yüzde 98,78 olarak ölçüldü. Barajda kullanılabilir su hacmi 7 milyon 544 bin metreküp oldu.

Gördes Barajı’nda sınırlı artış

Gördes Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 39,57 olarak kaydedildi. Kullanılabilir su hacmi 173 milyon 284 bin metreküp seviyesinde bulunuyor.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yükseliş

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda doluluk oranı yüzde 82,38’e ulaştı. Barajın kullanılabilir su hacmi 13 milyon 180 bin metreküp olarak açıklandı.