Son Mühür- Küresel pazarda Türk turşusu rüzgarı esiyor. İklim krizinin getirdiği hammadde darboğazına rağmen Türkiye, 2025 yılında turşu ihracatını 458 milyon dolara taşıdı. Sektörün vites yükselttiği bu büyük hamlenin merkez üssü ise İzmir oldu. Kent, tek başına 207 milyon dolarlık dış satıma imza atarak adeta dünyanın turşusunu kurdu. Hedef artık çok daha büyük.

Miktar azaldı gelir arttı

Geçen yıl tarlalarda iklim krizinin faturası ödeniyordu. Hava şartları meyve ve sebze rekoltesini

vurdu. Üretim düşünce, ihraç edilen turşunun miktarı da 332 milyon kilogramdan 311 milyon kilograma geriledi. Ancak bu düşüş geliri baltalayamadı. Akıllı fiyat politikası ve katma değerli üretim sayesinde ihracat geliri yüzde 2,5 arttı; 447 milyon dolardan 458 milyon dolara fırladı.

Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2026 yılı için oldukça umutlu. Tarlalarda bu sezon verimin yüksek olduğunu belirten Uçak, "Dünyadaki sağlıklı beslenme akımı turşuya talebi patlattı. Ürün çeşitliliği ve markalaşma yatırımlarıyla 2026'da 500 milyon dolar barajını rahatça aşacağız" dedi.

İzmir açık ara zirvede

İzmir, en yakın rakiplerine bile göz açtırmıyor. Ülke genelindeki toplam turşu ihracatının tam yüzde 45’ini İzmirli üreticiler sırtladı. Kentin en yakın takipçisi 65 milyon dolarla Bursa olurken, üçüncü sıraya 52 milyon dolarlık payıyla Manisa yerleşti. İstanbul, Aydın, Gaziantep ve Hatay da bu devasa ticaret hacmine güçlü omuz veren diğer şehirler olarak öne çıktı.

Geleneksel lezzetlerin tarladan sofraya uzanan bu yolculuğu, sadece iç piyasayı değil, küresel gıda zincirini de besliyor. Türkiye’nin yıllık 60 milyon tona yaklaşan meyve sebze potansiyeli, turşu fabrikalarında yüksek katma değere dönüşüyor.

Almanlar liderliği kaptırmadı

Türk turşusunun müdavimleri yine değişmedi. Geçen yıl tam 128 ülkenin sofrasına misafir olan Türkiye, en büyük ciroyu Almanya'dan yaptı. Almanlar, 84,5 milyon dolarlık Türk turşusu tüketti. Listenin ikinci sırasında 42,3 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer alırken, İngiltere 32,5 milyon dolarlık ithalatla üçüncü sıraya yerleşti.

Avrupa pazarında Romanya 19 milyon dolar, Hollanda ise 16,5 milyon dolarlık turşu alımıyla öne çıkan diğer ülkeler oldu. Batı dünyası Türk turşusunu hem şifa hem de lezzet kaynağı olarak tüketmeye devam ediyor.

