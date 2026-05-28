Trendyol Süper Lig’de sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren Göztepe’de gözler Juan’ın geleceğine çevrildi. Fransız temsilcisi Lille’in, Brezilyalı futbolcunun transferi için İzmir ekibiyle yeniden görüşmelere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise yıldız oyuncu için daha yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu belirtildi.

Göztepe’de transfer mesaisi sürüyor

Yeni sezon planlaması doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdüren Göztepe, ilk olarak Heliton ile yollarını ayırırken Efkan Bekiroğlu’nun sözleşmesini uzattı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisinin, Yunanistan ekibi Aris’te forma giyen Noah Sonko Sundberg transferinde önemli aşama kaydettiği ifade edildi.

20 Milyon Euro...

Ara transfer döneminde Lille’den gelen 18 milyon euroluk teklifi geri çeviren Göztepe’nin, bu kez daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Fransız kulübünün henüz son kararını vermediği ancak görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, teklifin 20 milyon euro seviyesine çıkması halinde transferin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Performansı dikkat çekti

Brezilyalı futbolcu Juan, bu sezon Göztepe formasıyla ligde 32 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu, sezonu 11 gol ve 4 asistlik performansla tamamlayarak Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.