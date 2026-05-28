TFF 3. Lig’e düşen ve mali krizle boğuşan Altay’da yönetim, kulübün geleceğini kurtarmak için kritik bir viraja giriyor. Siyah-beyazlı kurmaylar yeni bir kongre tarihi belirlemek üzere harekete geçerken, başkanlığa yeniden aday olmayı planlayan Sinan Kanlı da boş durmuyor. Kulübün elindeki mevcut kadroyu korumaktan başka çaresi yok. Çünkü transfer yasağı devam ediyor. Kan kaybını önlemek isteyen Kanlı, sözleşmesi biten oyuncularla genel kurulun hemen ardından tek tek masaya oturacak.

Defansta yaprak dökümü kapıda

İç transferde yönetimi oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle savunma hattında ciddi tehlikeler baş gösterdi. Kiralık olarak forma giyen başarılı stoper Yunus Efe, yeni sezonda Alanyaspor'a geri dönecek. Defansın bir diğer önemli ismi Sefa ise kulüpte kalmaya pek sıcak bakmıyor. Ayrılık sinyalleri net.

Yönetim, bu ayrılık ihtimallerine karşılık takımın omurgasını oluşturan tecrübeli isimleri elinde tutmak için tüm imkanları zorlayacak. Siyah-beyazlılar; Ceyhun, Özgür, Onur Yıldız ve Mehmet Nur Kaymaz ile nikah tazelemek istiyor. Bu isimlerle yeni sözleşme imzalanması hayati önem taşıyor.

Masadan önce prim ayarı

Futbolcularla yapılacak pazarlıklar öncesinde yönetimin çözmesi gereken ilk düğüm mali vecibeler. Oyuncuların kulübe olan güvenini yeniden kazanmak isteyen Sinan Kanlı ve ekibi, ilk hamleyi cepten yapacak.

Yönetim, transfer masasını kurmadan önce futbolcuların alacağı olan Afyonspor maçının galibiyet primlerini hesaplara yatıracak. Ödemeler hemen yapılacak. Maddi pürüzleri gidererek oyuncuların karşısına eli güçlü çıkmak isteyen yönetim, prim dopingiyle ikna sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Altay için bu hamleler, ligde kalma mücadelesinin ilk adımı olacak.