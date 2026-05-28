SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Güzelbahçe belediyesine yönelik yürütülen imar, rüşvet ve organize suç ağına yönelik operasyonu yapan jandarma ekipleri yeni bir rekora imza attı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın tutuklandığı operasyonun düğmesine 26 Mayıs 2026 sabahı saat 05.30'da düğmeye basan jandarma ekipleri, ev ve işyeri aramaları, dijital kopyalama işlemleri ile 5 şüphelinin ifadesi 11 saatte tamamlandı. 17 Yıllık soruşturma dosyasını kısa sürede tamamlayan jandarma ekipleri, yeni bir rekora imza atmış oldu.

En Yakın ve Benzer Operasyon 5 Yıl Önce 24 Saatte Tamamlanmış

Güzelbahçe’deki hıza ve sürece en çok benzeyen operasyonlardan biri 2020 yılındaki Yalova Belediyesine yönelik yaşandı. Yalova Belediyesi'ne yönelik 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' iddialarıyla başlatılan soruşturmada, Belediye Başkan yardımcısı Halit Güleç sabah saatlerinde adliyeye çağrılıp gözaltına alınmış, ertesi günün ilk saatlerinde jet hızıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemen ardından da dönemin Belediye Başkanı Vefa Salman görevden uzaklaştırılmıştı. Dosyadaki delillerin netliği, Güzelbahçe’deki net banka dekontları ve bilirkişi raporları gibi süreci hızlandırmıştı.

17 Yıllık Soruşturmasını Hızlandıran Ne?

Güzelbahçe Operasyonunda jandarmanın operasyon ve sorgu işlemini 11 saatte tamamlaması herkesi şaşırtmıştı. Soruşturma dosyasında rüşvete dair doğrudan banka dekontlarının bulunması, jandarmanın elindeki aylarca süren sinyal ve teknik takip kayıtları jandarmanın elini çok güçlendirdi. Hukukçular, 'Normalde rüşvet suçlarında parayı kanıtlamak zordur ve süreç uzar, ancak burada para trafiği eşlerin şirketleri üzerinden belgelenmesi süreci kısalttı. Yine İzmir Valiliği araştırma raporu ve Yarımada Belediyeler Birliği'ndeki 3.5 milyonluk kamusal zarara ait uzman bilirkişi raporu savcının masasında olması süreci kısalttı' diyerek görüşlerini paylaştılar.