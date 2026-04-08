Kaza, saat 08.50 sıralarında Ocaklı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kiraz yönünden Ödemiş istikametine ilerleyen Hüsnü Tokalı (24) yönetimindeki 35 COG 585 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan D.B. (19) idaresindeki 20 NP 072 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüsnü Tokalı, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tokalı’nın hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Kazanın ardından otomobil sürücüsü D.B., güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.