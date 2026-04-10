Son Mühür- ABD ve İsrail'in bölgeyi ateşe atan saldırılarından önce 14.532 puanla rekor tazeleyen BIST 100 endeksi, Şİran merkezli savaşta dünya borsaları gibi hızla geri çekilme yaşamıştı.

13 bin puan seviyesinde tutunmaya çalışan endeks 15 günlük geçici ateşkes kararının ardından üst üste üç gündür yukarı yönlü hareketlenmiş durumda.

Gün içinde yüzde 2'ye varan artış gösteren endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Piyasalar Trump‘ın İran medeniyetini yok edeceğim söylemiyle haftaya başlamışlardı. Biz her ne kadar diğer borsalara göre daha sakin ve itidalli durmaya çalışsak da Hürmüz Boğazı’nın kapatılması global enflasyon ve petrol fiyatları üzerinde büyük baskı oluşturduğundan dolayı, dünya ile birlikte bizde büyük sıkıntı içerisindeydik.

Merkez Bankası’nın dövizi tutmak için rezerv eritmesi bize de oldukça endişelendirdi. Fakat Pakistan’ın arabuluculuğundaki görüşmelere odaklanmış durumdayız.

Bütün dünya rahat bir nefes aldı. Şu anda ve genel anlamda artık bu saatten sonra savaşa geri dönülmez psikolojisi bütün Borsalar açısından kabul görmüş bir görüş gibi duruyor'' mesajı verdi.



Piyasanın coşkusu ortada...



''Endeksin hızlı bir şekilde 13.000 seviyesinin üzerine atması haftalık bazda kuvvetli direnç noktasının da 13.280 seviyesinin üzerinde kalmasıyla birlikte piyasalar yeni haftayı moralli karşılayacak diye düşünüyorum'' diyen Murat Bilen,

''Elbette dengesiz açıklamalar ve savaşın seyrinin ne yöne verileceği ile ilgili bizde bir bilgi yok ancak oradan gelecek haberler piyasalarını seyrini değiştirme potansiyeli olmakla birlikte teknik görüntüye baktığımda piyasanın coşkusunu gördüğümde oldukça iyimser olmamak için bir sebep yok.



Önümüzdeki haftaya umutlu başlarız...



Türkiye'nin CDS'leri de oldukça düştü, Bugün neredeyse savaş öncesi durumuna geri döndü. Bütün bu görüntüleri gördüğümüzde piyasanın yukarı yönlü hareketi için umutlu olmak için gerekçelerimiz var.

İlk direnç olarak önceki zirvemiz olan 14.532 seviyesi test edilecektir. Bunun üzerinde piyasanın daha da hızlanacağını düşünüyorum.

Bir yandan da faiz indiriminin önümüzdeki dönemde gündeme alınmasıyla bankacılık sektörü de pozitif eylemini devam ettiriyor Merkez Bankası’nın rezervlerin tekrardan arttırmaya başlaması işlerin tekrardan yoluna girmeye başladığını gösteriyor'' hatırlatmasında bulundu.