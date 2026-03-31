Survivor'ın 31 Mart Salı akşamı yayınlanmamasının nedeni milli maç. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Kosova - Türkiye maçı bu akşam saat 21:45'te TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Milli maçın TV8'den naklen verilmesi nedeniyle Survivor'ın yeni bölümü bu akşamki yayın akışından çıkarıldı.

Survivor yerine bu akşam ne var?

TV8 bu akşam tamamen milli maç temalı bir yayın akışı hazırladı. Saat 18:45'te "Milli Maça Doğru" programıyla başlayacak olan canlı yayın, 21:45'te Kosova - Türkiye maçıyla devam edecek. Karşılaşmanın ardından "Milli Maçın Ardından" programı yayınlanacak. A Milli Takım'ın Dünya Kupası bileti için kritik önem taşıyan bu maç, tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izleyeceği bir mücadele olacak.

Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor yeni bölümüyle 1 Nisan Çarşamba akşamı yeniden TV8 ekranlarına dönecek. Yarışma her zamanki yayın saatinde izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Milli maç nedeniyle bu akşam verilen aranın ardından ada yarışının heyecanı kaldığı yerden sürecek.

31 Mart TV8 yayın akışı

TV8'in bugünkü yayın akışında gündüz kuşağında Gel Konuşalım, Survivor Ekstra ve Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar yer alıyor. Akşam saatlerinde ise tamamen milli maç odaklı bir yayın planlanmış durumda. Gece kuşağında Zuhal Topal'la Yemekteyiz tekrarı, Gel Konuşalım ve Tuzak dizisi ekrana gelecek.

Survivor hayranları bir gece boyunca sabredeceğini bilse de tüm Türkiye'nin bu akşamki önceliği milli takım. Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olan Kosova deplasmanında alınacak sonuç, Türk futbolunun geleceği açısından belirleyici olacak. Play-off turunu geçen takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle TV8, en yüksek reytingli programı olan Survivor'ı gönül rahatlığıyla bir geceliğine erteleyerek tüm ekranı milli heyecana ayırdı.