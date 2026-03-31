Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre Türkiye'deki yaklaşık 95 milyon cep telefonunun 32 milyonu 5G uyumlu görünüyor. Halihazırdaki 4,5G uyumlu SIM kartlar yeni nesil teknolojiyle de çalışabiliyor. Eski nesil kartı olan kullanıcıların ise operatörlerine başvurarak SIM kartlarını güncellemesi gerekiyor.

Telefonun 5G destekleyip desteklemediği nasıl anlaşılır?

5G uyumluluğunu kontrol etmek oldukça kolay. Hem Android hem de iPhone kullanıcıları telefonlarının Ayarlar menüsüne girip Hücresel veya Mobil Ağlar sekmesine bakarak kontrol yapabiliyor. Bu bölümde ağ tipi seçenekleri arasında LTE ya da 4,5G'nin yanı sıra 5G seçeneği de görünüyorsa telefon bu teknolojiye uyumlu demek. Eğer böyle bir seçenek yoksa cihaz 5G desteklemiyor.

Turkcell'de 5G nasıl açılır?

Turkcell aboneleri iki farklı yöntemle 5G'yi etkinleştirebiliyor. Birinci yol, Turkcell mobil uygulaması üzerinden abonelik ayarlarını güncellemek. İkinci ve daha pratik yöntem ise "5G" yazıp 2200 numaralı hatta SMS göndermek. Bu işlemin ardından operatör tarafında geçiş sağlanıyor.

Vodafone'da 5G nasıl etkinleştirilir?

Vodafone kullanıcıları için de süreç benzer şekilde ilerliyor. "5G" yazıp 7000 numarasına SMS göndermek yeterli oluyor. Alternatif olarak Vodafone'un Yanımda uygulaması üzerinden de 5G hizmeti aktif hale getirilebiliyor.

Türk Telekom'da 5G nasıl başlatılır?

Türk Telekom aboneleri de "5G" yazarak 5555'e SMS gönderdiğinde geçiş işlemi tamamlanıyor. 4,5G ve 5G uyumlu hatta sahip olan tüm kullanıcılar bu yöntemi kullanabiliyor.

Son adım olarak telefonda ne yapılmalı?

Operatör tarafında 5G'yi aktif ettikten sonra telefonun kendi ayarlarında da değişiklik yapmak şart. Ayarlar menüsündeki Mobil Ağlar veya Hücresel bölümünden tercih edilen ağ tipini LTE ya da 4,5G'den 5G'ye değiştirmek gerekiyor. Bu adım atlanırsa operatör tarafında açık olsa bile telefon eski ağda kalmaya devam ediyor. Tüm bu işlemleri tamamlayan kullanıcılar, 1 Nisan'dan itibaren kapsama alanı dahilinde 5G hızlarının keyfini çıkarabilecek.