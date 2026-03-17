Asal Araştırma’nın son anketine göre, yurttaşlar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı ilk sırada görmek istiyor. Ankette, “Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?” sorusu yöneltildi.

Sıralama dikkat çekti

13-21 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada Mansur Yavaş, yüzde 37,4 oranıyla en yüksek tercih edilen isim oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 16’lık oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Dilek Kaya İmamoğlu da listede yer aldı!

Ankette Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 2,4 ile üçüncü sırada bulunurken, Dilek Kaya İmamoğlu yüzde 1’lik oy oranıyla dördüncü oldu. Muharrem İnce ise yüzde 0,8 oranında tercih edildi.

Katılımcıların yüzde 9,6’sı “Başka biri” yanıtını verirken, yüzde 18,8’lik kesim ise fikir belirtmedi veya cevap vermedi.

Anketin genel tablosu

Mansur Yavaş: %37,4

Özgür Özel: %16,0

Kemal Kılıçdaroğlu: %2,4

Dilek Kaya İmamoğlu: %1,0

Muharrem İnce: %0,8

Başka biri: %9,6

Fikrim yok/Cevap yok: %18,8