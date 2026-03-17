Son Mühür - Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada ortaya atılan “öldü” iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Son günlerde paylaşılan çeşitli görüntü ve videolar, Netanyahu’nun hayatta olup olmadığına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. İddiaların çıkış noktasında ise bir kafede oturduğu öne sürülen video yer aldı. Ancak kısa süre içinde söz konusu görüntülerin yapay zekâ ile oluşturulduğu anlaşıldı. Videodaki bazı detayların gerçekçi olmaması ve teknik tutarsızlıklar, kaydın sahte olduğuna dair değerlendirmelere yol açtı.

Yeni soru işaretleri ortaya çıktı

Bu gelişmenin ardından Binyamin Netanyahu’nun resmi sosyal medya hesabından yeni bir görüntü yayımlandı. Videoda Netanyahu’nun kalabalık bir ortamda vatandaşlarla sohbet ettiği görülürken, paylaşılan kayıt tartışmaları sona erdirmek yerine yeni soru işaretlerini gündeme taşıdı.

Yüzük bir anda kayboluyor...

Sosyal medya kullanıcıları görüntüyü kare kare analiz ederek bazı ayrıntıları gündeme taşıdı. En fazla dikkat çeken unsur ise Netanyahu’nun parmağındaki yüzük oldu. Videonun kimi anlarında yüzüğün net biçimde görülmesi, bazı karelerde ise ortadan kaybolması; kaydın montajlanmış ya da yapay zekâ ile üretilmiş olabileceği yönünde yeni iddiaları beraberinde getirdi.

Görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcı “Netanyahu gerçekten öldü olabilir” şeklinde yorumlar yaptı. Öte yandan daha önce paylaşılan bir basın açıklaması videosunda da Netanyahu’nun elinin bir karede altı parmaklı göründüğü ileri sürülmüş, yapay zekâ üretimi içeriklerde sık rastlanan el ve parmak anatomisi hataları nedeniyle bu görüntü de geniş çaplı tartışma yaratmıştı.

'Öldü' iddiaları gündemden düşmüyor

İran-İsrail-ABD hattında tırmanan gerilim sürerken, Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı paylaşımlarda Netanyahu’nun saldırılarda yaşamını yitirdiği ve durumun kamuoyundan gizlendiği öne sürüldü. Ancak söz konusu iddialar bugüne kadar herhangi bir resmi makam tarafından teyit edilmedi.

Bu söylentilerin yayılmasında, Netanyahu’nun son dönemde kamuoyuna sınırlı şekilde görünmesi ve İsrail’de güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dair haberlerin etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın İsrail’e planlanan ziyaretlerinin iptal edilmesi de tartışmaları büyüten gelişmeler arasında gösteriliyor.

Resmi açıklama yapılmadı

Şu ana dek İsrail hükümeti ya da yetkili makamlardan Binyamin Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine veya dolaşıma giren videoların yapay zekâ ürünü olduğuna ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Mevcut tablo, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin önemli kısmının doğrulanmamış iddialardan ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca çatışma ve savaş dönemlerinde yayılan görüntülerin dezenformasyon ya da psikolojik harp unsuru olabileceği değerlendirmeleri de sıkça gündeme getiriliyor.