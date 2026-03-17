Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olarak bilinen safran, son dönemde fiyatıyla yeniden gündeme geldi. Üretim sürecinin zahmetli olması ve sınırlı miktarda elde edilmesi nedeniyle safranın değeri hızla artıyor. Öyle ki piyasadaki hesaplara göre yaklaşık 3 kilogram yüksek kalite safran, bazı şehirlerde bir daire bedeline yaklaşmış durumda.

Safranın değeri neden bu kadar yüksek

Safranın pahalı olmasının en önemli nedeni üretim süreci. Bu bitkiden yalnızca çok küçük bir miktar elde edilebiliyor. Yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanmasıyla ancak 1 kilogram safran üretilebiliyor.

Her çiçeğin içinde yalnızca üç adet tepecik bulunuyor. Bu ince ve narin parçalar sabahın erken saatlerinde, güneş çiçekleri soldurmadan toplanmak zorunda. Toplanan tepecikler daha sonra kimyasal işlem görmeden kurutuluyor. İşte bu zahmetli süreç, safranı dünyadaki en değerli baharatlardan biri haline getiriyor.

Kilogram fiyatı 750 bin liraya kadar çıkabiliyor

Laboratuvar ortamında saflığı onaylanmış kaliteli safranın gram fiyatı 900 liraya kadar yükselmiş durumda. Toptan satışlarda ise kilogram fiyatı kaliteye göre değişmekle birlikte yaklaşık 750 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Bu rakamlar dikkate alındığında üç kilogramlık bir safran stoğunun değeri, büyükşehirlerde ortalama bir daire satış fiyatıyla kıyaslanabilecek seviyeye geliyor. Bu nedenle safran artık sadece mutfak ürünü olarak değil, ekonomik değeri yüksek bir ürün olarak da konuşuluyor.

Tıp ve kozmetik alanında da kullanılıyor

Safranın kullanım alanı sadece yemeklerle sınırlı değil. Uzmanlar, bu bitkinin özellikle kozmetik ve tıp dünyasında da değerli bir ham madde olarak görüldüğünü belirtiyor.

Kimyasal işlem görmeden kurutulan tepecikler, doğal içerikleri nedeniyle farklı alanlarda değerlendiriliyor. Bu nedenle safran, dünyada en nadide bitkisel ürünlerden biri olarak kabul ediliyor.

Safran artık taşınabilir servet olarak görülüyor

Geçmişte daha çok yemeklere aroma veren bir baharat olarak bilinen safran, bugün farklı bir algıyla değerlendiriliyor. Fiyatının istikrarlı şekilde yüksek kalması nedeniyle bazı çevrelerde “taşınabilir servet” olarak tanımlanıyor.

Ancak uzmanlar piyasada sahte ürünlerin de arttığına dikkat çekiyor. Özellikle aspir ya da boyanmış mısır püskülü gibi ürünlerin safran diye satılabildiği belirtiliyor. Bu nedenle gerçek safranın mutlaka sertifikalı ve tescilli olması gerektiği vurgulanıyor.

Safranın değeri şimdilik düşecek gibi görünmüyor. Üretimi zor, elde edilen miktar sınırlı. Bu nedenle kırmızı altın olarak bilinen bu baharatın fiyatı muhtemelen daha uzun süre konuşulmaya devam edecek gibi duryor.