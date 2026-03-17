Son Mühür- Orta Doğu'nun ardından şimdi de Akdeniz'de sular ısınıyor. Uçak gemilerinin aldığı darbeler nedeniyle zor günler geçiren ABD gözünü Kıbrıs adasına çevirdi.

Yayınlanan NOTAM'da,

13 Mart–12 Nisan arası geçerli olacak NOTAM'da, askeri faaliyet yapılacağı, pilotların uçuşlarında dikkatli olmaları ve Kıbrıs Hava Trafik Kontrolü ile temas halinde olmaları istendi.



ABD ne yapmak istiyor?



''Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Larnaka’daki sözde Girne Etkileşimli Seyir Uyarıları ve NOTAM'lar Merkezi, KKTC ve Türkiye hava sahalarını da kapsayacak şekilde

(Girne,Gazimağusa,Güzelyurt,Lefke,Mersin,İskenderun kıyıları)

ABD askeri operasyonları için NOTAM yayımladı'' hatırlatmasında bulunan KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail,

''Kıbrıs’a uçuş yapacak pilotların Rum Hava Trafik Kontrolü ile mutlaka telsiz bağlantısı kurması istendi.

Türkiye’den gelen uçaklar söz konusu bölgede ABD uçakları tarafından Larnaka’daki hava kontrolü ile telsiz teması kurmaya zorlanmak isteniyor.

Türkiye ile KKTC arasındaki uçuş trafiğine, ABD ve Rumların karar vermesi ve hava sahamızda egemenlik ihlali anlamına gelen bu dayatmaya tepki gösterildi'' vurgusunda bulundu.

Bir NOTAM da KKTC'den...



ABD'nin NOTAM'ına karşı KKTC'den NOTAM hamlesi geldi.

İsmail, ''KKTC tarafından anında yayınlanan NOTAM'da,

''Bölgedeki askeri hareketlilik duyurusuna atıf yapılarak Güney Kıbrıs bölgesinde ABD'nin askeri hareketlilik / operasyon yapacağı belirtildi.

Ercan Tavsiyeli Hava Sahası (Ercan Advisory Airspace) sınırları içerisinde, Hava Trafik Hizmetleri (Air Traffic Services) ve Havacılık Bilgi Hizmetleri (Aeronautical Information Services) sağlama konusunda tek meşru ve yetkili otoritenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, "bu nedenle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan A0345/26 numaralı NOTAM, hükümsüz ve geçersiz sayılmalıdır" denildi mesajını verdi.

Sabahattin İsmail,

''ABD-Rum yönetimi, bu ayak oyunları ile, adada KKTC diye bir devleti, bu devletin kendi egemen hava sahasını, ERCAN adlı bir hava alanı bulunduğu gerçeğini ve buradan her gün yüzlerce uçağa hava Trafik Kontrol hizmeti verilmesini tanımadıkları mesajı veriyor'' değerlendirmesinde bulundu.