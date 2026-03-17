Son Mühür- Uzun yıllar boyunca DİSK’in Ege Bölgesi’ndeki en etkili isimlerinden biri olarak öne çıkan Memiş Sarı’nın görevden ayrılmasının ardından gözlerin çevrildiği DİSK Ege Bölge Temsilciliği koltuğu nihayet sahibini buldu.

Son Mühür Gazetesi’nin aylar önce kulis bilgilerine dayanarak duyurduğu isim olan Deniz Şahin Gümüştekin, 17 Mart 2026 tarihinde alınan karar doğrultusunda resmen DİSK Ege Bölge Temsilcisi olarak atandı.

Kulis bilgisi gerçeğe dönüştü

Gazetemizin muhabiri Emine Kulak'ın aylar önce yaptığı kulis haberinde, DİSK İzmir 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin’in bu göreve getirileceği yönündeki güçlü sinyallere dikkat çekilmişti. Aradan geçen süreçte kulislerde konuşulan bu bilgi doğrulanarak resmiyete kavuştu.

Boşluk sona erdi

Memiş Sarı’nın Eylül 2025’teki sürpriz ayrılığının ardından yaklaşık dört ay boyunca boş kalan temsilcilik koltuğu, alınan bu kararla birlikte yeniden dolmuş oldu.

