Türk Medeni Kanunu'nda yer alan yoksulluk nafakası maddesi, yıllardır süren adalet ve sosyal devlet dengesi tartışmalarının ardından yüksek yargının masasına taşındı. Boşanma aşamasındaki ya da daha önce boşanmış binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yasal düzenleme, nafakanın sınırlandırılması ve tarafların ekonomik özgürlüklerinin korunması temelinde yeniden ele alınıyor. Mevcut uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan yeni model iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AYM’nin yapacağı nihai değerlendirmenin hukuk sisteminde nasıl bir kırılma yaratacağı büyük bir merakla bekleniyor. İşte ayrıntılar...

SÜRESİZ NAFAKA NEDİR VE KİMLERE VERİLİR?

Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca uygulanan bu sistem, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eşi korumayı amaçlar. Kanuna göre, boşanmada kusuru daha ağır olmamak şartıyla, zor duruma düşen taraf diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka talep etme hakkına sahiptir. Mevcut yasada nafaka yükümlüsünün mutlaka kusurlu olması şartı aranmaz. Ancak nafaka alacak tarafın kusurunun diğerinden daha ağır olmaması esastır. Bu hak, tarafların ekonomik durumları değişmediği veya yasal sonlanma şartları oluşmadığı müddetçe devam ettiği için kamuoyunda süresiz nafaka olarak adlandırılır.

2026 AYM NAFAKA KARARI NEDİR SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI?

Aile mahkemeleri tarafından anayasaya aykırılık gerekçesiyle yapılan başvurular neticesinde, yüksek yargı kanundaki "süresiz" ifadesini mercek altına aldı. Anayasa Mahkemesi (AYM), bu uygulamanın ölçülülük ve hukuki güvenlik ilkelerine uygunluğunu inceliyor. Yüksek mahkemenin önündeki değerlendirme sürecinde nafaka süresinin sınırlandırılması, taraflar arasındaki ekonomik dengenin gözetilmesi ve sosyal adalet ilkeleri temel kriterler olarak öne çıkıyor.

Süreli nafaka modeli, boşanma sonrasında tarafların ömür boyu birbirine maddi olarak bağlı kalmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu yeni sisteme göre nafakanın ne kadar süreceği belirlenirken evlilik süresi, tarafların yaşları, çocuk olup olmaması ve tarafların iş gücüne katılım imkanları gibi kriterler belirleyici rol oynayacak. Yeni modelle birlikte bireysel ekonomik özgürlüğün desteklenmesi ve tarafların boşanma sonrası yeniden üretken hayata katılması amaçlanıyor. Süreli modelin yasalaşması durumunda, mahkemeler her davanın özel şartlarını inceleyerek adil bir zaman sınırı koyacak.