Son Mühür- Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı merkezli krizle ateşi yükselen petrol, Kızıldeniz'de Husiler'in de devreye girmesiyle 100 dolar sınırına dayandı.

Küresel piyasaları endişelendiren tablo içinde Borsa İstanbul'un haftalık performansı yatırımcısını üzecek bir tabloya sahne oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,27 değer kaybetti.

Son bir yılda yüzde 30.45, yılbaşından bu yana yüzde 23.82 değer kazanan BIST 100 endeksi, son bir ayda yüzde 2.70 değer kaybetmiş durumda.

ABD ve İran arasında silahların susması anlamına gelen mutabakat sonrası geçtiğimiz ay 15 bin puan seviyesinin üzerine kadar tırmanan BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı kritik eşik olan 14 bin seviyesinin altına inerek 13.943 puandan kapattı.

Avro ve dolar artıya geçti...



Bu haftanın kazandıranlar tarafında altın, dolar, avro ve fonlar vardı.

6 bin 185 liradan satılan gram altın yüzde 2.18'lik artışla haftanın en çok yükselen yatırım aracı oldu.

Cumhuriyet altını yüzde 1.69, çeyrek altın ise yüzde 1.77 değer kazandı.

İzmir Kuyumcular Odası verilerine göre gram altın 6.110 liradan, çeyrek altın 10.750 liradan, yarım altın 21.550 liradan ve tam altın 42.650 liradan satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta, dolar/TL yüzde 0,76 ve avro/TL yüzde 0,31 değer kazandı.

Yatırım fonları yüzde 0.45, emeklilik fonları ise yüzde 0.41 oranında artış gösterdi.