Son Mühür- Yüzde 100 yerli sermaye ile 1974'de elektrik bağlantı çözümleri üretmek amacıyla kurulan Klemsan, aradan geçen sürede sadece Kemalpaşa'nın değil İzmir'in önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olmayı başardı.

2021'de 107 ülkeye ihracat gerçekleştirerek gücünü pekiştiren Klemsan'ın bu başarısına gölge düşüren sinyaller geliyor.

Kemalpaşa'nın Kızılüzüm mahallesi 123 ada 20 parseldeki fabrika binasının hemen ardından bulunan tarımsal araziyi de bünyesine katan Klemsan, 123 ada 35 parselde yeni bir fabrika için harekete geçmiş durumda.

Tarım arazisine nasıl ruhsat alındı?

Ancak, Kemalpaşa Belediyesi'nden tarımsal bir araziye, tarımsal bir faaliyeti olmayan bir işletmeye nasıl ruhsat verildiği konusu kafaları karıştırmaya devam ediyor.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile tarım arazilerinin amacı dışında kullanımı çok sıkı denetim altına alınmış durumdayken, Kemalpaşa'da Klemsan'ın yeni fabrikasıyla ilgili soru işaretleri cevap bekliyor.

5403 sayılı İmar Kanunu'na göre...



Tarım arazilerinde tarım dışı yapı kullanım izni almak neredeyse imkansızken, alınan izinlerin hangi yasanın, hangi maddesine göre verildiği konusu belirsizliğini koruyor.

Tarım amaçlı yapı izniyle, tarım dışı faaliyette bulunmak anlamında bir girişimin olduğunun tespiti halinde 5403 sayılı imar kanununa göre söz konusu kişiler hakkında 100 bin liraya kadar para cezası, yapının yıkımı, yıkım masrafı ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası risklerini de beraberinde getiriyor.



Binanın tarım dışı faaliyetlerine göz yuman Belediye Başkanı ve İmar Müdürü hakkında da yine aynı kanuna göre görevini kötüye kullanmaktan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra görevinden alınmaya kadar uzanabilecek bir süreç yaşanabiliyor. Kemalpaşa'da tarım arazilerinin betona gömülmesi riskini getiren Klemsan'la ilgili atılacak adımlar merakla bekleniyor.